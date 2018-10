Sportifs et yogistes

Les sportifs sont souvent accros à l'adrénaline et à la performance. Le yoga peut les aider à atteindre un meilleur équilibre - au sens propre comme au figuré. Alors que sort le guide Yoga pour sportifs, La Presse a testé un cours de yoga pour coureurs. Et rencontré Evan Bush, gardien de but de l'Impact de Montréal et adepte de yoga.

CINQ MINUTES DE YOGA PAR JOUR ÉLOIGNENT LE PHYSIO...

Comme bien des coureurs, Mireille Massé était souvent blessée. Elle a alors découvert les bienfaits du yoga comme entraînement complémentaire à la course. Titulaire d'une maîtrise en immunologie, aujourd'hui professeure de yoga, elle lance Yoga pour sportifs, un guide complet avec propositions de séquences selon le sport ou les besoins précis. Son dicton? «Cinq minutes de yoga par jour éloignent le physio pour toujours!» La Presse l'a jointe à Québec.

Vous étiez une coureuse souvent blessée - syndrome de la bandelette ilio-tibiale, fasciite plantaire, douleurs au nerf sciatique, aux genoux... C'est alors que vous avez découvert le yoga?

J'avais fait du yoga enceinte, comme toutes les mamans. Après, j'ai repris la course et j'avais toujours des blessures. Chaque fois que j'essayais de dépasser 10 km, les blessures ressortaient et c'était la cavale vers le physiothérapeute. À un moment, je me suis tournée vers le yoga et assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui manquait à mon équilibre d'entraînement.

J'avais fait du CrossFit, de la musculation, plein de trucs, mais le yoga a été la meilleure solution. Comme entraîneuse de course à pied - j'ai fondé un club de course il y a plusieurs années -, j'ai commencé à intégrer le yoga dans les fins de course. Puis, je suis allée faire une formation à Toronto avec Christine Felstead, qui est spécialisée en yoga pour coureurs.

Souvent, les gens vont dire qu'ils n'ont pas le temps de faire du yoga. Vous avez lancé un défi à des sportifs: faire de 5 à 10 minutes de yoga par jour, pendant deux semaines. Ils ont vu un effet?

Oui, c'est assez incroyable. Ce petit test n'est pas scientifique, mais les gens m'ont rapidement donné des commentaires super intéressants. Personnellement, j'ai deux enfants, je suis entraîneuse et mon conjoint a une entreprise. Mon horaire aussi est bien rempli. Mais quand on essaie, qu'on met le yoga à son horaire, on se rend compte à quel point ça peut nous faire du bien.

Le livre a un format pratique, pour que les gens puissent le mettre dans leur sac et l'apporter à leur marathon à Boston ou peu importe où. J'ai développé des séquences pratiques et j'ai tourné des vidéos, diffusées sur ma chaîne YouTube. Je me suis rendu compte que suivre des cours de 1 h ou 1 h 30 de yoga dans un centre, ce n'est pas toujours possible.

Bien des sportifs se disent qu'ils ne sont pas assez souples pour le yoga...

Oui. Les gens s'imaginent que pour faire du yoga, pour en retirer des bienfaits, il faut être capable de faire des choses impossibles. Ce n'est pas vrai. Ce qui est important dans les postures, c'est de donner des options pour que les sportifs ne soient pas, premièrement, dans la douleur et, deuxièmement, dans la recherche de performance. Je travaille en force, en équilibre, en souplesse et en récupération. Il faut faire comprendre aux gens que faire du yoga, ce n'est pas juste s'étirer.

Les étirements ont quand même du bon? Vous citez une étude de la Harvard Medical School qui indique qu'à la suite de l'étirement de l'ischiojambier, l'effet diminue après 15 secondes, mais ne se dissipe complètement qu'après 24 heures.

Oui. Les étirements permettent d'aller chercher une mobilité notamment au niveau du bassin. Souvent, quand je cours, j'ai beaucoup de tensions qui s'accumulent dans les muscles des jambes. Pour les cyclistes, il y a beaucoup de tensions au niveau du cou, des problèmes de dos. Ce sont des problèmes qu'on voit de façon récurrente et qui peuvent être réduits, ou au moins être prévenus, en travaillant la souplesse. Mais ce n'est pas la réponse à tout.