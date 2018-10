Tendances sportives new-yorkaises

Daphné Cameron

(NEW YORK) New York est un incubateur pour les nouvelles formes d'exercice. La méthode pilates, l'entraînement à la barre, le spinning: plusieurs tendances de mise en forme ont pris leur envol à Manhattan avant de se retrouver au programme des gymnases de la planète. «If I can make it there, I'll make it anywhere», chantait d'ailleurs Frank Sinatra au sujet de la Grosse Pomme. La Presse a testé les workouts new-yorkais les plus en vogue.