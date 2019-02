Comment combler les besoins alimentaires?

En conseillant de manger plus de protéines végétales et de faire de l'eau la boisson de choix, le nouveau Guide alimentaire canadien soulève bien des questions. Voici quelques réponses.

Si on ne boit plus nos deux ou trois verres de lait par jour, comment combler nos besoins en calcium?

«Il est possible d'obtenir un apport adéquat en calcium en mangeant des aliments autres que ceux qui appartiennent au groupe des produits laitiers, répond la Dre Suzanne Morin, professeure au département de médecine de l'Université McGill et chercheuse à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Par exemple, les boissons d'amande, le tofu [solide] et les légumes verts contiennent du calcium. Évidemment, les produits laitiers, même s'ils font partie maintenant de la section "aliments protéinés" du guide, ne sont pas bannis et demeurent une excellente source de calcium et de vitamine D, particulièrement pour ceux qui aiment en consommer.»

Si on boit surtout de l'eau, ne va-t-on pas manquer de vitamine D?

«Au Canada, on ajoute la vitamine D au lait et à certains yogourts et fromages, confirme la Dre Suzanne Morin. Maintenant, la vitamine D est aussi ajoutée à certaines boissons, comme celles d'amande et de soya. La vitamine D est également présente dans certains poissons [gras] et dans les jaunes d'oeuf.»

«Il est quand même difficile pour un adulte d'avoir un apport suffisant en vitamine D dans l'alimentation, reconnaît la Dre Morin. Et vu le manque d'exposition au soleil dans notre pays de neige, Santé Canada recommande la prise d'un supplément de vitamine D de 400 unités internationales par jour chez les adultes de 50 ans et plus [en plus de l'apport dans l'alimentation, pour un apport total d'environ 600 à 800 UI par jour].» D'autres experts recommandent des doses de 1000 à 2000 UI par jour dès l'âge de 9 ans et de 400 à 1000 UI par jour pour les enfants plus petits.

Que faire si on ne sait pas cuisiner les légumineuses et qu'elles nous donnent des crampes et des gaz?

«Si on n'a pas l'habitude de manger des légumineuses [lentilles, pois, haricots], on peut les intégrer graduellement dans les recettes qu'on connaît, suggère Myriam Landry, nutritionniste et professionnelle de recherche à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. On peut les cuisiner sous forme d'accompagnements ou de collations, avant de les consommer en plus grande quantité dans un mets principal. Ce changement graduel évitera les inconforts intestinaux en permettant aux bactéries qui colonisent nos intestins de s'ajuster en douceur à ces nouveaux aliments.»