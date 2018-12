La techno au service de la méditation

Des entreprises se mettent à l'ouvrage afin de fournir des outils pratiques, à la fine pointe de la technologie, pour rendre la méditation accessible à tous. Parmi elles, la société canadienne Muse, dont nous avons rencontré les têtes pensantes - dont plusieurs Montréalais! - lors d'une visite à Toronto.

Sonder les ondes cérébrales

Muse est une marque propulsée par l'entreprise torontoise InteraXon. Son dada: les ondes cérébrales et, surtout, la mise sur pied de technologies et applications capables de les capter et de les analyser.

La genèse de l'entreprise remonte à plus de 15 ans, alors que Ariel Garten, cofondatrice d'InteraXon qui a étudié les neurosciences à l'Université de Toronto, a commencé à travailler avec BCI (pour «brain computer interface»), système qui mesure les activités du système nerveux central, à l'aide de l'électroencéphalographie, une méthode d'exploration cérébrale qui mesure l'activité électrique du cerveau. Si l'EEG existe depuis longtemps pour la recherche en neurologie, ce n'est que récemment qu'elle peut s'utiliser en temps réel.

«Nous avons été capables de créer des concerts où on pouvait littéralement entendre les sons des pensées. C'est une technologie extraordinaire qui permet d'aller à l'intérieur de la tête de quelqu'un et de rendre intelligible son processus mental. Nous avons donc décidé de créer un outil qui permettrait aux gens d'entendre leur processus intérieur et d'acquérir la capacité de contrôler leur état mental», détaille-t-elle.

L'A B C de Muse

Mme Garten a fondé InteraXon en 2009 avec l'intention de créer un outil accessible et efficace pour aider les gens à mieux méditer. «On sait, et les études scientifiques le prouvent, à quel point la méditation est bénéfique dans plusieurs sphères de la vie, que ce soit pour augmenter l'attention et l'énergie, diminuer le stress, etc. Le problème, c'est que très peu de gens méditent, car méditer, c'est difficile!»

Lancé en 2014, Muse est un casque de méditation sans fil auquel sont raccordés quatre capteurs d'ondes cérébrales. «Les senseurs permettent de capter les ondes cérébrales, de prendre ces données et de les rendre intelligibles et significatives», explique Mme Garden.

On le sait, la difficulté inhérente à la méditation est d'arriver à ne pas se laisser happer et distraire par les milliers de pensées qui nous traversent l'esprit ; notre trafic mental, en quelque sorte. Ce que propose Muse, c'est d'aider l'utilisateur à prendre conscience en temps réel de ce trafic. «Lorsqu'on médite, on pense, on rumine, on saute d'une pensée à l'autre et notre job est en quelque sorte de nous rendre compte que l'esprit est distrait et de ramener notre attention sur notre respiration. Ce que Muse fait, c'est de rendre ce processus audible», détaille-t-elle.

Entendre des petits oiseaux

Le fonctionnement de Muse est fort simple. L'appareil est connecté à une application qu'il suffit de télécharger sur son téléphone. À partir de là, l'utilisateur choisit un type de méditation, une durée et une ambiance sonore (forêt tropicale, plage, désert, parc urbain...). Il suffit ensuite de mettre ses écouteurs et de démarrer la méditation.

«La métaphore qu'on utilise, c'est que les pensées sont comme la météo. Quand on est distrait, la pensée rebondit d'une place à l'autre, donc ce qu'on entend, c'est le vent. Lorsque l'esprit est plus calme, attentif, le beau temps s'installe. Cela rend l'intangible tangible», image Mme Garten.

Durant la méditation, lorsque l'esprit se calme assez longtemps, l'utilisateur est «récompensé» par des gazouillements d'oiseaux. Au contraire, si plusieurs pensées se bousculent, un vent fort se déchaîne. Une façon efficace de juger en temps réel de l'agitation mentale.

Après la séance, l'application affiche les statistiques qu'elle en a tirées. D'une fois à l'autre, l'utilisateur peut donc mesurer son amélioration. «Cela donne de la motivation pour continuer. Ce qui est intéressant, c'est que la technologie fonctionne autant pour un débutant qui n'a jamais médité que pour quelqu'un de plus expérimenté qui veut pousser sa pratique plus loin», juge Mme Garten.

Nouvelle génération

À la fin d'octobre, InteraXon a lancé la nouvelle génération de son produit, simplement nommée Muse 2. Cette fois, le casque de méditation devient un véritable «assistant personnel de méditation» grâce à l'ajout de capteurs et de senseurs qui permettent d'offrir de nouvelles fonctionnalités qui mesurent notamment les mouvements du corps, le rythme cardiaque et la respiration.

Prix: 249 $ (Muse) ou 299 $ (Muse 2), offert en ligne (application gratuite, offerte en français).

https://choosemuse.com/muse/

Un peu de Montréal dans Muse

Le saviez-vous? Le coeur de la neuroscience en Amérique du Nord (et même à l'international) est à Montréal! Voilà pourquoi Muse travaille de près avec une jeune équipe issue de NeuroTechX, une communauté virtuelle d'enthousiastes de neurotechnologie, fondée à Montréal il y a plus de quatre ans et qui a maintenant 17 antennes à travers le monde. Plusieurs Montréalais oeuvrent ainsi au sein de l'équipe de recherche et développement de Muse à Toronto. «L'EEG - l'électroencéphalographie - existe depuis la fin du XIXe siècle, ce n'est pas nouveau. Ce qui l'est, c'est qu'on a réussi à créer un algorithme qui traite les signaux des ondes cérébrales et les transforme en feedback audio», vulgarise Hubert Banville, de l'équipe de recherche et développement de Muse à Toronto.

Trois autres exemples qui allient technologie et méditation

Spire

Spire est un petit appareil qui se fixe aux vêtements et qui vient avec une application pour téléphone intelligent. Son travail? Mesurer le rythme de la respiration pour ensuite transmettre des informations en temps réel à l'utilisateur. La respiration est calme et posée, ou elle s'accélère et s'emballe? Une alerte apparaît sur notre téléphone, et l'application peut même suggérer des exercices de respiration afin d'aider à la réguler. La technologie à base d'algorithmes permet de faire savoir à l'utilisateur combien de temps il a passé dans chaque état respiratoire (calme, focalisé ou tendu) dans sa journée. Une étude de l'Université Stanford a d'ailleurs démontré que l'utilisation de Spire contribuait à réduire le taux de stress de 10 %.

Prix: 99 $ US, offert en ligne (en anglais seulement)

https://www.spire.io/

Apprenez à méditer

Coach de vie, professeure certifiée de yoga et de méditation, Katerine Brisebois est une «ex-championne du stress et de l'anxiété», affirme-t-elle dans sa bio. Elle s'est donné comme mission d'aider les gens à atteindre l'équilibre zen en lançant le premier cours d'introduction à la méditation entièrement sur le web. Complet, le cours, d'une durée de sept semaines, aborde plusieurs thématiques et comprend un livre numérique théorique sur la méditation, et plusieurs exercices pratiques sous forme de vidéos et de contenu audio, des courriels personnalisés, en plus de l'accès à un groupe Facebook privé où elle offre du soutien en temps réel.

Prix: 44 $ (promotion moitié-prix en cours), offert en ligne.

https://apprenezamediter.com/

Méditer avec Petit BamBou

Il existe de plus en plus d'applications destinées à accompagner ceux qui désirent profiter des bienfaits de la méditation pleine conscience. Une des mieux cotées sur le marché francophone est l'appli française Méditer avec Petit BamBou, qui a d'ailleurs remporté le prix de la meilleure application bien-être du Trophée des apps et de la vie numérique en France en 2017. L'application offre plus de 600 méditations guidées, et les huit premières séances, accompagnées de six films d'animation, sont gratuites et très accessibles. Il suffit de s'asseoir pendant 10 minutes et de les écouter, rien de plus! On peut ensuite s'abonner pour accéder à tous les programmes de Petit BamBou et méditer n'importe où, n'importe quand.

https://www.petitbambou.com/