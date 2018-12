Des additifs alimentaires à éviter

On consomme des additifs alimentaires - omniprésents dans les produits ultra-transformés - du matin au soir. Au petit-déjeuner, nos céréales contiennent de la lécithine de soja. Au dîner, nos tortillas sont agrémentées de pyrophosphate. Au souper, notre sauce sriracha renferme du sorbate de potassium, du bisulfite de sodium et de la gomme xanthique. Quels additifs vaut-il mieux éviter?

Comment trancher? Jean-Claude Moubarac, professeur au département de nutrition de l'Université de Montréal, suggère de tolérer les additifs qui servent à la conservation et d'éviter les autres, qu'il qualifie de cosmétiques. «Pour connaître la fonction des additifs, on utilise le Codex Alimentarius de l'OMS», conseille-t-il.

Faut-il s'inquiéter de consommer ces multiples additifs? Anne Charest, étudiante en nutrition à l'Université de Montréal, a analysé 28 articles scientifiques portant sur les effets sur la santé des quelques additifs alimentaires (émulsifiants, édulcorants, phosphates, colorants et nitrites), dans le cadre d'un minimémoire présenté en janvier. Elle a recensé des impacts potentiels sur le cancer, les maladies inflammatoires des intestins, le microbiote, le diabète de type 2, le poids, l'ostéoporose, les maladies rénales, etc. D'autres recherches sont évidemment nécessaires.

«Il faut reconnaître que les Européens sont les plus stricts et, habituellement, les plus prompts à réglementer, note Sébastien Sauvé, professeur au département de chimie de l'Université de Montréal. Au Canada, ce serait l'Agence d'inspection des aliments (ACIA) qui serait interpellée - mais elle est certainement moins sévère qu'en Europe...»

Les additifs sont particulièrement nombreux dans les produits ultratransformés, puisqu'ils permettent de rehausser le goût, de créer des textures agréables et des couleurs attirantes, malgré l'utilisation d'ingrédients de base peu variés et bon marché.

Plus de 300 additifs alimentaires sont autorisés en France. Du lot, 87 sont à éviter ou peu recommandables, selon un bilan dressé en octobre par l'UFC, après avoir passé en revue des études publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), etc. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) procède d'ailleurs actuellement à «la réévaluation de tous les additifs alimentaires ayant été autorisés dans l'Union européenne avant le 20 janvier 2009».

Bien qu'il aide les produits de boulangerie à prendre un joli volume, le monostéarate de sorbitan est un émulsifiant jugé «peu recommandable». Des études réalisées sur des souris suggèrent que la consommation d'émulsifiants «pourrait occasionner une augmentation de la perméabilité de la barrière intestinale et favoriser ainsi les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, une adiposité accrue (syndrome métabolique) et le développement de diabètes», explique notamment l'association.

POUR VIVRE LONGTEMPS EN SANTÉ, MANGEONS VRAI

On a longtemps réduit l'aliment à une somme de nutriments: glucides, lipides, protéines, fibres, calories, etc. Chercheur en alimentation, Anthony Fardet estime que ce «réductionnisme» a mené à la fabrication d'aliments ultratransformés et à la hausse des maladies chroniques. Pour vivre en santé, il faut plutôt avoir une vision globale de l'alimentation et revenir aux vrais aliments. La Presse l'a joint en France.

L'espérance de vie allonge, mais on vit longtemps malade. En 2015 au Canada, l'espérance de vie des hommes était de 79,8 ans, dont 69 ans en bonne santé, et celle des femmes était de 83,9 ans, dont 70,5 ans en bonne santé, selon Statistique Canada. C'est semblable en France?

En France, l'espérance de vie théorique augmente régulièrement, mais l'espérance de vie en bonne santé n'augmente pas. Entre 2008 et 2010, la femme française a même perdu un an de vie en bonne santé, puisque son espérance de vie en bonne santé a décliné de 64,6 ans à 63,5 ans. C'est énorme. Il y a un truc qui ne va pas. Les gens sont atteints de maladies chroniques de plus en plus tôt. Et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît que la mauvaise alimentation est la première cause de mortalité dans le monde.

À quelles maladies chroniques l'alimentation ultratransformée est-elle liée?

Les études ont montré des associations - ce n'est pas une cause et des effets, ce sont des corrélations - entre la consommation d'aliments ultratransformés et le diabète de type 2, l'obésité, l'excès de poids qu'on appelle adiposité chez les plus jeunes, le syndrome métabolique, l'excès de cholestérol dans le sang, les cancers totaux et les cancers du sein, l'hypertension et le syndrome de l'intestin irritable. Évidemment, il faudra faire d'autres études. Mais aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments pour mettre les gens en garde. C'est ce qu'on appelle le fameux principe de précaution.

On peut se leurrer en pensant ne pas manger d'aliments ultratransformés. Dans votre livre, vous montrez que le yogourt aromatisé à 0 % de matières grasses et le hamburger végétarien sont des produits ultratransformés, avec de longues listes d'ingrédients et d'additifs. La définition est vaste, ce qui explique que presque la moitié des calories consommées par les Canadiens provient d'aliments ultratransformés?

Tout à fait. C'est important: le concept d'aliment ultratransformé va beaucoup plus loin que la junk food ou la malbouffe. Ça englobe aussi des aliments qui nous sont présentés comme bons pour la santé, mais qui en fait ne le sont pas. C'est pour ça que les industriels sont furieux. Tant que les gens pensaient que la malbouffe, c'était les sodas et les barres chocolatées, ça ne gênait pas grand monde. Maintenant, on dit aux gens : vous voyez, les yaourts Taillefine, les céréales de petit-déjeuner, les pains de mie complets, en fait, c'est ultratransformé. Ça ne vaut rien. Ça énerve énormément l'industrie, parce qu'on a démasqué ses tromperies.

Même si on n'est pas malade, consommer des aliments ultratransformés pose problème?

Si vous en consommez de temps en temps, il n'y a aucun risque pour la santé. Lorsqu'ils constituent la base de votre alimentation, ils deviennent délétères pour quatre raisons établies aujourd'hui:

1) Ce sont des calories vides, c'est-à-dire des produits généralement très raffinés et pauvres en fibres, vitamines, minéraux et antioxydants.

2) Plusieurs de ces produits sont hyperglycémiants, c'est-à-dire qu'ils élèvent beaucoup le taux de sucre dans le sang. À la fois parce qu'ils contiennent beaucoup de sucres ajoutés et parce que leur matrice, c'est-à-dire la structure de l'aliment, est déstructurée, ce qui rend les sucres plus rapidement accessibles.

3) Ils sont pour la plupart peu rassasiants. Il y a un lien entre le fait de mastiquer et la production de l'hormone de satiété. Beaucoup de ces aliments sont visqueux ou liquides, comme des sodas et des yogourts à boire, ou alors très friables, puisque ce sont des aliments reconstitués ou fractionnés. On les mastique moins que les vrais aliments. Ils sont aussi souvent riches en sucres et en gras. De tous les nutriments, le sucre et le gras sont les moins rassasiants. Les plus rassasiants, ce sont les fibres et les protéines, qu'on trouve en plus grande quantité dans les vrais aliments.

4) Ils contiennent des composés nouveaux pour l'organisme. Ces molécules non naturelles sont divisées en trois catégories: additifs, composés néoformés, c'est-à-dire formés à très haute température ou à très haute pression, et arômes artificiels. Ces molécules ont des effets cocktails, des effets sur la microflore, etc. On sait peu de choses. Avant de donner autant de molécules artificielles à l'organisme, il faut peut-être réfléchir un peu.