Cancer: ensemble, c'est tout

DE PARTOUT AU PAYS

Ces jeunes de 14 à 18 ans arrivent de partout au Canada. Ils se retrouvent aux abords du lac du Poisson-Blanc, en Outaouais, gracieusement invités par l'organisme saguenéen Sur la pointe des pieds. Plusieurs suivent des traitements contre un cancer. Au cours des quatre prochains jours, ils vivront malgré tout une réelle aventure en forêt et sur l'eau.

Le plan F

Les éléments se déchaînent

Fin d'après-midi, le ciel s'obscurcit et, soudainement, un véritable torrent déferle. L'eau ruisselle dans la tente et les adultes sortent creuser une tranchée en amont. La bonne humeur de Madeline, William et Nadir, meneurs naturels, est contagieuse: «Ça va nous faire quelque chose à raconter!», s'exclame l'un d'eux. Les jeunes l'ignorent, mais presque au même moment, des microrafales arrachent des arbres dans la forêt autour, et six tornades soufflent en Outaouais - l'une d'elles à moins de 10 km du campement.

La maladie en commun

En soirée, les jeunes discutent autour du feu en mangeant les guimauves que leur camarade Jack fait cuire à la chaîne. «C'est quoi, votre cancer?», demande un des adolescents à la ronde. Une conversation animée s'ensuit. «J'ai vraiment été surpris : quatre personnes ont exactement la même leucémie que moi. On dirait que c'est plus facile quand on sait qu'on n'est pas seul. Ça me rend plus positif, je pense», nous confie Jack, 14 ans.

Une maturité hors norme

Vivre la différence

«N'arrête pas d'y croire»

Le dernier soir, les jeunes resteront longtemps autour du feu. Après un moment de partage sur les traces que laissera le séjour dans la vie de chacun des participants, le groupe entonne des chansons aux paroles tantôt festives, tantôt émouvantes. «Don't stop believing!», chantent avec coeur Madeline et Emily, accompagnées par Catherine. La chanson de Journey s'élève dans la nuit et prend un sens particulier pour plusieurs adultes témoins de la scène, émus.

Ce qui restera

Le matin du quatrième jour, le groupe se prépare à rentrer, en rabaska cette fois. Que restera-t-il de cette expédition? «Ça fait comme une cassure dans leur quotidien», constate Catherine. Sa collègue Marie-Michelle et elle insistent sur la valeur thérapeutique d'une aventure en plein air. «Lâcher prise sur plein d'affaires, ça peut être anxiogène, poursuit Catherine. On les a trouvés vraiment bons d'embarquer là-dedans. Ils en sortent grandis, je crois. Ils ne se reverront sûrement pas, mais ils savent maintenant que, quelque part au Canada, il y a des jeunes qui vivent un peu la même chose qu'eux...»