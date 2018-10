L'acné en 10 questions...

Sur les réseaux sociaux, un nouveau mouvement de fierté est né: #acnepositivity. Une foule de vedettes et d'inconnus osent se mettre à nu, révélant une fois pour toutes au grand jour leurs points noirs, boutons et autres imperfections.

Pour faire le point sur un phénomène auquel personne n'échappe, mais que tout le monde, ou presque, tente de camoufler, nous avons posé 10 questions à deux experts: Pierre-Marc Gervais, pharmacien propriétaire à Montréal, et Julio Jasso, chef du département de dermatologie du Centre hospitalier régional de Lanaudière. Voici, en résumé, ce que nous avons retenu.

1. L'acné, est-ce vraiment un passage obligé?

Malheureusement, oui. C'est (quasi) inévitable. Selon les estimations, de «80 à 85 % des gens souffrent d'acné à l'adolescence», confirme le pharmacien Pierre-Marc Gervais, que ce soit quelques points noirs sur le nez ou des boutons jusqu'au bas du dos. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acné est due à une accumulation de sébum (substance huileuse produite par nos glandes sébacées). Quand nos pores sont obstrués (à cause de peaux mortes, ou encore d'une bactérie, la fameuse Propionibacterium acnes), surgissent alors points noirs, points blancs, boutons ou kystes. Les facteurs de risque sont hormonaux (d'où leur prédominance à l'adolescence), génétiques (si vos parents en ont souffert, vous avez d'excellentes chances - 80 %, nous dit le dermatologue - d'en souffrir à votre tour) et environnementaux. «Alors oui, tout le monde est exposé», renchérit Julio Jasso.

2. Faut-il souffrir en silence et attendre que ça passe?

Oui, ça finit généralement par passer tout seul. Mais non, inutile de souffrir en silence. «Il existe des traitements pour améliorer ou maîtriser les symptômes», fait valoir le pharmacien, soulignant ici l'importance de ne pas sous-estimer la douleur provoquée par certains boutons, les risques de cicatrices, et surtout le poids de tout cela en matière d'estime de soi. En vente libre, un seul ingrédient à rechercher, puisque c'est le «seul dont l'efficacité a été démontrée», dit-il: le peroxyde de benzoyle. Retenez donc ce nom et oubliez tout le reste.

3. Les crèmes plus chères sont-elles vraiment plus efficaces?

Bonne nouvelle: non. «Le traitement n'est pas nécessairement coûteux», confirme le dermatologue Julio Jasso. En fait, pour des cas mineurs d'acné (moins de 10 boutons environ), tout ce qu'il vous fait, c'est d'un savon «neutre» pour nettoyer le visage (ou la zone affectée) deux fois par jour, sans plus. Ensuite, choisissez un produit à base du fameux peroxyde de benzoyle (en vente avec ou sans ordonnance, selon la concentration) selon votre type de peau. «Si vous avez la peau sèche, optez pour une crème, la peau grasse, un gel», ajoute Pierre-Marc Gervais.

4. Peut-on se concocter des produits maison pour lutter contre les boutons?

Mauvaise nouvelle pour les adeptes du DIY. Nos experts sont ici unanimes: aucune recherche (ou un nombre insuffisant pour que ce soit convaincant) n'a jamais démontré qu'un masque au miel, à l'argile ou une quelconque huile essentielle était efficace hors de tout doute contre l'acné. «Ce n'est pas prouvé par la science, donc on conseille d'éviter», tranche notre dermatologue. Parce que certaines huiles peuvent bloquer davantage les pores de la peau, et que d'autres substances pourraient provoquer des allergies, mieux vaut effectivement être prudent. Évidemment, nuance le pharmacien, «si vous faites une recette et que pour vous, ça marche, et s'il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de problème...»

5. On sait tous qu'il ne faut pas percer les boutons, mais tout le monde le fait. Pourquoi?

Par souci «cosmétique», parce qu'on croit «aider», ou parce que certains boutons sont effectivement «douloureux», répond le pharmacien. Tous les dermatologues vous diront toutefois qu'il ne faut surtout pas le faire. Parce qu'on risque d'aggraver son cas et de causer des cicatrices. Pierre-Marc Gervais est toutefois moins catégorique. «Dans certains cas, avec la bonne façon, on peut le faire. Mais il y a risque d'aggraver le problème si le bouton n'est pas prêt», nuance-t-il. Des extracteurs de comédons sont d'ailleurs en vente en pharmacie. Avis aux amateurs: une dermatologue américaine amasse une petite fortune (et accumule des dizaines de millions de vues) sur YouTube en publiant des vidéos «éducatives» - et très explicites - de «pétage de boutons», justement. Elle s'est d'ailleurs baptisée «Dr. Pimple Popper». Âmes sensibles s'abstenir.

www.youtube.com/channel/UCgrsF4TYwmrV0QsXb8AoeHQ