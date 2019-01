Le Ryú original renaît

La chaîne montréalaise de restaurants axée sur les sushis connaît une belle expansion depuis quelques années avec l'ouverture de comptoirs à l'aéroport de Montréal et au Carrefour Laval, ainsi que de nouvelles adresses rue Peel et dans Westmount, sans compter d'autres à venir dans l'île.

En plus d'être le premier Ryú, l'endroit se démarque des autres puisqu'il est le seul à posséder une cuisine complète permettant l'exécution de plats chauds et plus élaborés comme la morue noire au miso, fondante et délicieuse, ou de croustillantes crevettes tempura, le tout accompagné d'un saké tiré de la belle liste d'importations privées de l'endroit.

288, avenue Laurier Ouest

http://www.ryusushi.ca/