425°F: voir grand à Sainte-Thérèse

Campé dans une ancienne Cage aux sports, à Sainte-Thérèse, dans la couronne nord, l'endroit a été complètement transfiguré - pour le mieux - par le designer Zébulon Perron, en collaboration avec Ménard Dworking.

On est accueilli par un immense cellier de deux étages (oui, on peut emprunter les escaliers et aller s'y «promener»), puis l'espace s'ouvre sur le bar, la cuisine ouverte, et continue vers le haut, grâce à divers paliers, jusqu'à une salle privée, tout en haut.

Avec une capacité totale de 240 places et un établissement ouvert toute la semaine en continu du midi au soir, nul doute que le chef Frédéric Dufort, que vous reconnaîtrez peut-être en raison de ses deux passages à l'émission Les chefs!, a tout un défi de production et de volume. Un fait qui semble motiver plutôt que préoccuper le chef. «J'ai vraiment un staff exceptionnel en cuisine!», s'exclame-t-il.

Sa cuisine, qu'il lie au mouvement «New American cuisine», n'a pas peur de piger dans différents patrimoines culinaires. Dont celui de la cuisine coréenne, qu'il affectionne particulièrement, lui qui a travaillé sous l'égide du chef coréen Corey Lee au restaurant Benu, à San Francisco.

Cela dit, les assiettes, bien que fort travaillées, restent accessibles, avec des plats comme le burger de boeuf ou les ailes de canard Buffalo. Certains plats gagneraient même à être simplifiés du côté des saveurs et des ingrédients pour laisser davantage briller les produits frais de grande qualité utilisés en cuisine.

Au bout du compte, ce projet semble ravir les gens du coin, car le restaurant cartonne depuis son ouverture, la semaine dernière. Fait non négligeable, l'endroit compte aussi une section «garde-manger» où l'on peut se procurer différentes pièces de viande cuites sous vide, des sauces et d'autres douceurs, ainsi qu'une belle sélection de vins en importation privée.

100, place Fabien-Drapeau, Sainte-Thérèse

https://425f.ca/