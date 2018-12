Janine Café: Régine a désormais une soeur dans Verdun

Ouvert lundi il y a deux semaines, l'endroit partage évidemment une filiation évidente avec Régine, mais tout en ayant sa propre personnalité.

«On ne voulait pas faire un copier-coller, mais un endroit unique avec son propre menu et décor», détaille Pierre-Luc Chevalier, l'un des propriétaires.

Pour le service des brunchs haut de gamme sept jours sur sept, Janine compte 80 places et présente un décor inspiré des salons de thé anglais avec ses fauteuils antiques et papiers peints rétro.

Parmi les particularités de l'endroit, notons l'apparition de plusieurs options végétariennes et même véganes et quelques nouveautés, dont la gaufre de maïs au poulet frit avec purée de mangue. Alors, on déjeune?

3900, rue Wellington, Verdun

https://www.facebook.com/Janine-Caf%C3%A9-951582801715767/