S'illuminer, naturellement

L'esthéticienne québécoise Jennifer Brodeur dévoile aujourd'hui deux nouveaux produits, un nettoyant et une bruine vitaminée, qui s'ajoutent à sa gamme Lumi, dont la crème et le sérum ont été lancés au printemps dernier, pour un rituel illuminateur complet en quatre étapes.

Nous avons eu la chance de tester en exclusivité ces nouveautés lors d'une séance privée avec celle qui s'est fait connaître comme «l'esthéticienne des stars» et qui est derrière la marque JB Skin Guru, dont elle a lancé les premiers produits, la gamme Peoni, en 2016.

Mais au-delà de cette folle aventure qui la fait voyager un peu partout dans le monde et s'occuper de donner une mine radieuse à des personnalités comme Oprah Winfrey et Michelle Obama, Jennifer Brodeur reste surtout préoccupée par sa volonté d'élaborer des produits simples, efficaces, qui respectent l'équilibre de la peau ainsi que la nature.

Et ce, sans formuler de fausses promesses «miracles». D'ailleurs, l'entrepreneure n'aime pas du tout le terme «antiâge» et préfère plutôt célébrer la beauté, à tout âge.

«J'aime les produits qui sont simples, qui font tout. Par exemple, la bruine peut être utilisée le matin, mais aussi pour fixer le maquillage et n'importe quand au cours de la journée ou en avion, par exemple. Aussi, on peut se construire un rituel avec à la fois des produits Lumi et Peoni, tout peut être interchangé, et on s'est assuré que tout peut fonctionner ensemble.»

Amélioration continue

Comme pour ses autres petits pots, les deux nouveautés sont presque entièrement composées d'ingrédients naturels - dont l'huile de graines d'airelles, l'ingrédient-phare de la gamme Lumi -, plusieurs sont certifiés Écocert et, surtout, on peut en vérifier la traçabilité.

«Souvent, les compagnies vont éliminer certains ingrédients toxiques, mais finissent par les remplacer par d'autres plus toxiques encore. C'est pourquoi la traçabilité, retrouver l'origine des ingrédients, est vraiment importante.»

«On était déjà clean à 98 %, mais plus on avance, plus on découvre de choses», relate celle qui a aussi commencé - comme si elle n'était pas assez occupée! - un diplôme en nutrition.

Ainsi, sa bruine vitaminée aux propriétés antioxydantes et nourrissantes, à l'odeur florale et d'agrumes qui nous a tout de suite séduite, contient du propanediol biologique, un extrait végétal et solution de rechange naturelle et sûre à l'omniprésent propylène glycol, un ingrédient issu de la pétrochimie et utilisé comme humectant dans les produits cosmétiques.

De la même façon, elle a travaillé - en collaboration avec un laboratoire montréalais, comme toujours, puisqu'elle se fait un point d'honneur de concentrer toute sa production au Québec, même les emballages, qui sont fabriqués à Boucherville - à trouver une solution de rechange, pour son nettoyant, au laureth sulfate d'ammonium. Cet agent lavant et moussant est souvent utilisé dans les cosmétiques bios, mais peut tout de même être irritant pour la peau.

La solution: le coco bétaïne, un tensioactif dérivé de l'huile de noix de coco, beaucoup plus doux. Avec d'autres ingrédients comme l'huile d'amande douce et l'extrait de pissenlit, ce nettoyant à la luxuriante texture fouettée enlève sans irriter toute trace de maquillage et de pollution sur la peau, en plus d'en stimuler l'éclat.

Prochaine étape, dans laquelle l'entrepreneure québécoise se lance avec résolution, inspirée par d'autres entreprises d'ici, dont les manteaux écoresponsables et entièrement biodégradables d'Olmsted Outerwear: se débarrasser de toute forme de plastique dans ses emballages. «C'est plusieurs petits détails auxquels il faut penser, s'ajuster, ne serait-ce que pour le scellant qui referme la boîte d'emballage.»

Le nettoyant antioxydant et la bruine vitaminée sont offerts en ligne au coût de 45 $, dès maintenant.