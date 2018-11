Fermeture de Dans un Jardin: parfum de nostalgie

L'annonce de la fermeture prochaine des boutiques de la société Dans un Jardin, qui a déclaré faillite et procède actuellement à la liquidation de ses stocks, a créé de vives réactions et beaucoup de nostalgie, notamment sur les réseaux sociaux, et provoqué une ruée en boutique des clients, bien décidés à mettre la main sur leurs produits favoris avant qu'il ne soit trop tard.

C'est au cours d'un voyage en France que le couple a été initié à la marque par des amis français. «Nous avions beaucoup aimé les produits et le concept. À l'époque, ma femme avait une boutique sur Laurier, Entre nous, et nous avons décidé de nous diversifier dans la parfumerie. Nous avons ouvert la première boutique Dans un Jardin, juste en face. La comtesse était venue, les gens faisait la file!», se souvient-il.

Joint au téléphone, M. Tremblay s'est dit très attristé par la nouvelle. «Nous avons toujours continué à encourager Dans un Jardin. C'était un concept assez exceptionnel, mais la compétition a eu raison, semble-t-il, de l'entreprise», regrette-t-il, en ajoutant que sa femme et lui se sont rendus à la boutique du Carrefour Laval, plus tôt cette semaine, pour se procurer leurs produits favoris.

Et si Dans un Jardin est arrivée au Québec, c'est grâce à... Gérald Tremblay (oui, l'ex-maire de Montréal) et à sa femme, Suzanne Tailleur, qui ont obtenu les droits de distribution exclusifs en Amérique du Nord et ouvert la première boutique au Québec en 1983, avenue Laurier Ouest.

«Je porte Mûre sauvage depuis que j'ai 12 ans, je suis désemparée. Ce parfum, c'est mon identité, sans lui je me sens toute nue. Et les gens me reconnaissent avec cette odeur aussi», indique Nathalie Duriau, qui a aujourd'hui 38 ans.

Envie de mettre la main sur un de vos produits favoris? Il est toujours possible de commander en ligne. Dans un Jardin tient actuellement des ventes d'entrepôt à Québec, à Longueuil et à Gatineau.

L'homme, qui a travaillé plusieurs années avec Yves Rocher notamment, croit que Dans un Jardin, comme Rona, Saint-Hubert et plusieurs autres, ne s'est pas assez questionnée sur son image de marque, son «branding». «Il y a une urgence au Québec de se construire une image de marque, de mettre en branle notre nordicité. On perd de l'argent, car il faut percer à l'international, en incorporant notre vraie histoire à nos produits. Le vrai marché n'est pas au Québec, mais aux États-Unis, en Espagne, au Japon!»

Expert en «branding», Pierre Nadeau croit que Dans un Jardin, malgré les «efforts extraordinaires» qui ont été mis, n'a pas concentré ses énergies au bon endroit. L'erreur qui a été faite, c'est de penser uniquement aux produits, à l'esthétique de la présentation. Mais les gens n'achètent jamais des produits, mais une confirmation de leur identité. Ils achètent des produits qui leur ressemblent. Si je suis une entreprise qui propose du moyen de gamme et que, tout à coup, j'ai un look haut de gamme, mais avec le même prix, ça devient une erreur de stratégie de positionnement.»

«Nous avons eu vraiment beaucoup de plaintes concernant les changements d'emballages, de visuel. La clientèle plus âgée, celle des premières heures, n'aimait pas du tout le côté moins coloré, plus froid.»

Rencontré en 2014, le président de l'entreprise, Eric Arminjon, misait gros. Il disait vouloir complètement changer l'image de la marque, du logo aux étiquettes en passant par les produits proposés en boutique. «Il va y avoir des changements énormes! Tout le packaging va changer, ce sera dernier cri et très moderne. Il n'y aura plus ce côté "matante"», avait-il confié à La Presse. M. Arminjon n'a pas répondu à notre demande d'entrevue.

Les dates importantes- 1976: Ouverture de la première boutique à Paris. Dans un Jardin offrait alors des produits pour le rituel du bain, embouteillés dans des flacons à l'ancienne.

- Années 80: Avec son décor élégant et ses emballages raffinés, Dans un Jardin croît rapidement et compte une centaine de boutiques, surtout en Europe.

- 1983: Gérald Tremblay et sa femme Suzanne Tailleur amènent le concept au Québec et ouvrent cinq boutiques, deux à Montréal (avenue Laurier, Centre Rockland) et trois ailleurs au Québec (Sherbrooke, Québec, Chicoutimi).

- 1986: Jean-Claude Gagnon rachète la franchise québécoise et obtient, un an plus tard, les droits internationaux, ce qui fait de Dans un Jardin une entreprise désormais 100 % québécoise. Une usine de fabrication est mise sur pied et des franchises sont lancées.

- 1989: Réal Lafrance, propriétaire du groupe Marie-Claire, rachète la société.

- 1990: Lancement de la gamme Pois de senteur Maman et Bébé, qui connaît un succès retentissant.

- 1992: La concurrence se fait sentir: après l'arrive de The Body Shop, en 1990, l'entreprise Fruits & Passion lance ses activités.

- 2007: La société déménage ses activités dans une nouvelle usine de 60 000 pi2, à Boucherville, où sont fabriqués les produits.

- 2014: Dans un Jardin célèbre ses 30 ans sur le sol québécois. Eric Arminjon devient président. Une première boutique arborant la nouvelle image est inaugurée, aux Galeries d'Anjou.

- 2018: Dans un Jardin déclare faillite et annonce la fin de ses activités. Les boutiques resteront ouvertes jusqu'à écoulement des stocks, aucune date précise n'a été communiquée par l'entreprise.