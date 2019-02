Les tendances de la fashion week de Milan

Les ensembles vestes et pantalons ou vestes et jupes étaient donc au programme des défilés de Fendi.

ISABELLE SCIAMMA

Agence France-Presse

Milan Comment va-t-on s'habiller l'hiver prochain? Les défilés milanais, qui se sont achevés lundi, ont défini des tendances très «couture»: les effets de style ont laissé place à un retour à la coupe, à l'artisanat, à une élégance hors du temps.

Le costume Pas étonnant que ce soit à Milan, en Italie, que le retour au costume explose. L'Italie est réputée pour sa tradition du tailleur sur-mesure pour homme et en a fait la preuve en contaminant les podiums féminins ou mixtes de cette semaine milanaise. Les ensembles vestes et pantalons ou vestes et jupes étaient donc au programme des défilés de Fendi, évoquant le style du maître Karl Lagerfeld avec des blazers croisés rehaussés de noeuds ou de chemises à cols pointus. Le costume est surdimensionné ou architecturé chez Gucci, pour hommes comme pour femmes sur pantalons bouffants ou encore en version smoking de soirée chez Armani ou Dolce e Gabbana. Le monochrome

Agrandir Les maisons qui ont défilé à Milan ont montré un goût pour le total look d'une seule et unique couleur. PHOTO MARCO BERTORELLO, AFP

Les maisons qui ont défilé à Milan ont montré un goût pour le total look d'une seule et unique couleur. Crème ou ivoire, noir, rouge, vert, bleu. La palette est vaste tant qu'on respecte l'idée d'un ton sur ton, même pour des silhouettes qui font dans l'accumulation. Gucci, le roi du dépareillé-mélangé a été le premier en début de semaine à dévoiler la tendance avec des looks entièrement vert, violet, ivoire... Idem chez Agnona, N.21, Ferragamo, chacun dans sa palette de couleurs fétiches. Le grunge

Agrandir Chez Versace, le manifeste était clair avec la musique de Nirvana en bande originale pour des robes épinglées, des brassières enlacées de lanières en cuir. PHOTO MIGUEL MEDINA, AFP

Pour les milléniaux, les années 90 sont vintage. La mode étant habituée à regarder cycliquement en arrière, il était donc logique que, 25 ans après la mort de Kurt Cobain, le grunge et l'énergie des années 90 refassent leur apparition sur les podiums. Chez Versace, le manifeste était clair avec la musique de Nirvana en bande originale pour des robes épinglées, des brassières enlacées de lanières en cuir. Chez Marni aussi l'influence était revendiquée par le créateur Simon Holloway mais dans une version luxe, calme et volupté: des jupes écossaises, des doc Martens, de grands bonnets et grand gilets dans des matières artisanales et des tons beiges, gris, taupes qui venaient adoucir l'effet Smells like Teen Spirit de Nirvana. Les bottes

Agrandir Les bottes étaient omniprésentes: hyper féminines, à talons aiguilles et au-dessus du genou chez Cavalli. PHOTO ALESSANDRO GAROFALO, REUTERS

Elles étaient omniprésentes: hyper féminines, à talons aiguilles et au-dessus du genou chez Cavalli; arty avec des formes de talon originales chez Ferragamo; masculines style boots de commando chez Prada ou Bottega Veneta; d'influence texane chez Versace ou Fendi. Mais aussi sur les podiums d'Ermanno Scervino, Alberta Ferretti, Max Mara. Les combinaisons-pantalons Le jumpsuit inspiré du monde du travail était sur les podiums pour des looks confortables mais élégants: on les a retrouvés en version zippée chez Ferragamo et Philosophy ou en maille légère et fluide chez Missoni. Le déshabillé

Agrandir Nuisettes, robes de nuit, déshabillés. Faisant fi du froid malgré la saison, Philosophy en a fait un élément phare de son défilé. PHOTO MARCO BERTORELLO, AFP