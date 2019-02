Le monde de la mode pleure Karl Lagerfeld

Mannequins, stylistes de renom, personnalités de la mode et maisons de coutures à travers le monde ont salué le «génie» de Karl Lagerfeld, décédé mardi.

Carla Bruni, sur Instagram

«RIP Cher Karl, merci pour toutes ces étincelles.... merci d'avoir apporté tant de beauté et de légèreté dans ce monde si lourd, tant de couleurs dans cette grisaille, tant d'esprit dans cette époque éteinte. Je crois que vous n'auriez pas aimé trop de larmes, trop de fleurs ou de couronnes mais vous allez beaucoup manquer. À moi comme au monde entier».

La styliste Donatella Versace, sur Instagram

«Karl, ton génie a touché les vies de tellement de gens, en particulier celle de Gianni et la mienne. Nous n'oublierons jamais ton talent incroyable et ton inspiration infinie. Nous avons toujours appris de toi».

La styliste Victoria Beckham, sur Instagram

«Tellement attristée par cette nouvelle. Karl était un génie et a toujours été tellement gentil et généreux avec moi, au niveau personnel et professionnel».

Nathalie Rykiel, fille et héritière de Sonia Rykiel, sur RTL

«C'était le dernier grand génie qui s'éteint de la période d'Yves Saint Laurent. C'est un homme tout à fait atypique, extraordinaire, bourré de talent, d'intelligence, de culture [...] c'était surtout quelqu'un de tout à fait infatigable. Je pense qu'il ne dormait pas beaucoup, il se levait très tôt, il lisait énormément, il voyageait beaucoup [...] Il pouvait être méchant, il cultivait ça et il pouvait aussi être très généreux».

François-Henri Pinault, PDG du groupe de luxe Kering, à l'AFP

«Un homme de qualité, un esprit vif, d'une intelligence raffinée et d'une culture exceptionnelle. Esthète et couturier incomparable qui a transformé son métier, la mode et l'univers du luxe, il fait partie de ceux dont la créativité, mais aussi la personnalité, auront marqué notre temps à tout jamais».

Bernard Arnault, PDG du géant du luxe LVMH, à l'AFP

«Avec Karl Lagerfeld s'éteint un génie créatif qui a contribué à faire de Paris la capitale mondiale de la mode et de Fendi l'une des maisons italiennes les plus innovantes. Nous lui devons beaucoup».