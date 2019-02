 Un défilé dans une quincaillerie pour le début de la Fashion Week 

Loquets, chaînes, crochets et tournevis se sont invités jusque sur les vêtements de la créatrice Amanda Mehl qui avait choisi, cette saison, de défiler dans une quincaillerie pour le début de la Fashion Week de New York.

Agence France-Presse New York

Utilisés de plusieurs manières différentes, ces objets évoquaient tout à la fois la soumission et la domination, mais aussi les stéréotypes de genres, avec d'un côté la ménagère et de l'autre le bricoleur.

Mais le travail de la créatrice va bien au-delà de l'artifice et ne se limite pas à trouver un lieu atypique pour présenter ses collections.

«Je crée des environnements et des décors, et j'aime beaucoup les espaces banals, que je rends glamour», a-t-elle expliqué à l'AFP après son défilé.

Soucieuse du détail, Amanda Mehl a également pioché dans d'autres rayons de la quincaillerie et intégré du plastique de nappe, de la corde, ou des morceaux de bâche, visibles sur les mannequins qui ont défilé dans les allées étroites de ce magasin de Greenwich Village.

Là encore, l'inspiration de la créatrice donne une cohérence à toutes les pièces, qui forment chacune un tout et non un assemblage improbable et hétéroclite.

En puisant dans l'inventaire de ce commerce, elle voulait ainsi «prendre quelque chose de grossier et d'industriel, pour en faire quelque chose de sensuel et de précieux», selon les notes de collection.

«Je trouve de la beauté dans un morceau de métal ou de plastique», a-t-elle glissé après le défilé.

La fashion de New York se consacre, durant trois jours, plutôt aux hommes, avant de se tourner vers les femmes à partir de jeudi.