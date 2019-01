Dior invite au cirque

La créatrice italienne de Dior Maria Grazia Chiuri a invité lundi au cirque des clowns androgynes et un éventail de «caractères» habillés de vêtements à l'effet d'usure minutieusement travaillé, au premier jour de la semaine de la haute couture à Paris.

Les mannequins aux yeux charbonneux à larme noire portant des voilettes intégrées aux béguins -coiffes des arlequins - ont foulé le sol à losanges d'un chapiteau installé dans les jardins du musée Rodin.

Les actrices italienne Monica Bellucci, britannique Kristin Scott Thomas, l'actrice et avocate nicaraguayenne Bianca Jagger étaient présentes au défilé rythmé par la performance des acrobates de Mimbre, compagnie britannique de cirque féminine.

Cette collaboration s'inscrit dans la tradition de Christian Dior qui aimait se rendre au Cirque d'hiver où Richard Avedon prendra en 1955 la célèbre photo Dovima et éléphants mettant en scène une robe haute couture.

«À Paris il y a une longue tradition du cirque, cette tradition est aussi très riche en Italie quand on pense à Fellini et 8 1/2. Le cirque c'est un petit monde qui bouge d'une ville à l'autre et change la ville où il arrive. C'est comme la fashion week», a déclaré à l'AFP la créatrice.

«C'est une parade où chaque vêtement présente un caractère»: «courageux» comme ce tailleur noir à pantalon bouffant ou «mélancolique» comme cette robe pastel évanescente.

Les vêtements abondent en références évidentes aux codes du cirque comme les motifs losange sur jacquard, satin ou organza, des animaux brodés sur des jupes, un motif de flammes sur une robe longue avec des marches à volants brodée de paillettes ou des tailleurs stylisés de dompteurs.

D'autres clins d'oeil plus discrets sont dans les couleurs censées évoquer une fine couche de poussière et dans les techniques visant à donner l'impression que les costumes sont abîmés et délavés avec le temps comme si ces vêtements étaient sortis des coffres de la compagnie ambulante.

Des imperfections «parfaitement travaillées» comme le côté effiloché sur un tailleur pantalon de laine bouillie frangée noir porté avec un top de dentelle de Chantilly.

«La couture parle plutôt de la façon dont sont faites les choses, c'est un luxe très personnel», souligne la créatrice. Des broderies inspirées des années 50 ont été allégées dans cette collection qui fait recours à une technique rare de broderie de brandebourg pour décorer des manteaux en cachemire.