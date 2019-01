 Des lots Saint Laurent mis aux enchères par Catherine Deneuve 

JEAN-FRANÇOIS GUYOT

Agence France-Presse

Paris

Manteaux, tailleurs, robes, accessoires... 500 lots signés Yves Saint Laurent, passant en revue 40 ans de mode, seront proposés aux enchères, la même semaine, mercredi et jeudi à Paris, par Catherine Deneuve, muse et ami du couturier, et par la femme d'affaires libanaise Mouna Ayoub.