Sacs: pratique, c'est chic

Le temps de la sacro-sainte « sacoche fourre-tout » est-il révolu ? C'est ce que semblent indiquer les plus récentes tendances en matière de sacs alors que les modèles les plus populaires n'ont jamais été aussi pratiques. Les sacs à dos et sacs à bandoulière combinent maintenant le beau et le confo. Explications.

Alors qu'à une époque pas si lointaine, les sacs à main surdimensionnés plutôt lourds et encombrants où l'on pouvait enfouir l'essentiel de notre quotidien étaient tout ce qu'on voyait passer, c'est maintenant le contraire.

« Le gros sac à main semble désormais plutôt utilisé comme sac de transport, confie le styliste Alexandre Ferland. Premièrement, parce qu'il est lourd à porter et non confortable, mais aussi parce qu'il est devenu un peu trop associé à la "soccer mom". »

La tendance sacs à main du moment est d'être pratiques plutôt que chics ; on privilégie le confort et l'on se limite à ne transporter que l'essentiel. Un exemple éloquent de ce nouveau virage vers le « pratique » est sans contredit le retour du sac à dos, que l'on voit surtout en format compact.

Auparavant perçu comme un accessoire ingrat, dépassé et trop souvent associé à la cour d'école ou au plein air, le sac à dos est désormais l'article mode qu'on s'arrache. Ces jours-ci, on le porte fièrement alors qu'il se décline en plusieurs modèles, couleurs et styles. Même son de cloche du côté du sac banane, souvent ridiculisé et longtemps négligé.

POURQUOI CE RETOUR AU SAC PRATIQUE ?

Après avoir porté de lourdes sacoches pendant trop longtemps, les fashionistas en ont, de toute évidence, eu assez de traîner leur vie entière sur leurs épaules et ont commencé à préférer les petits sacs à main.

« Le sac de plus petit format comble un désir clair de la clientèle de ne transporter que l'essentiel, confie David Cantin, fondateur de la marque québécoise d'accessoires Haydn. Les sacs lourds et encombrants ont moins la cote. »

« Les clientes sont aussi de plus en plus exigeantes par rapport à la qualité d'organisation et de rangement que leur offre leur sac. L'aspect pratique est donc assurément devenu une priorité. » - David Cantin, fondateur et président de Haydn

Ainsi est réapparue la pochette (clutch bag) il y a quelques années. La tendance du petit sac pratique a ensuite évolué pour voir naître le sac en bandoulière (crossbody bag), qui se veut encore plus commode que la pochette, puisqu'on n'a pas nécessairement à le porter à l'épaule. Et, finalement, le fameux sac à dos, le grand favori cette saison.

QUELQUES TENDANCES

La pochette, c'est ce petit sac que l'on porte à l'épaule ou au poignet et qui ne contient que l'essentiel. Il est à la fois pratique et joli. Il se décline cette saison en plusieurs modèles et styles : rectangulaire, en demi-lune, en cuir ou en suède. On le préfère pour une sortie, puisque sa petite taille ne nous permet pas de tout transporter.

Le sac en bandoulière est la version dite plus accessible de la fameuse pochette. On le porte à la façon messenger bag ou croisé à l'avant du corps pour les plus audacieuses. Ce modèle nous offre une plus grande capacité de rangement que la pochette, en plus de nous permettre d'être libre dans nos mouvements et d'épargner nos chères épaules. Le sac en bandoulière se décline cette saison en formats mini ou compact et dans différents tons.

Le sac banane a repris, quant à lui, ses lettres de noblesse. Fini le temps où on l'associait instinctivement à la trousse de premiers soins et au sac de survie en forêt ! Le sac banane est sournoisement réapparu sur nos hanches, surtout sur celles de la top modèle Kendall Jenner, qui le porte assidûment. Il est très pratique, mais demeure un accessoire à l'allure plus sportive. On ne le choisit donc pas pour une soirée mondaine, mais plutôt pour une virée shopping, ou encore on le glisse dans nos valises lors d'un voyage.

« Le retour du sac banane a, selon moi, rouvert le "dossier" du petit sac à main en 2016-2017, poursuit le styliste Alexandre Ferland. La tendance est désormais au sac format mini, aux teintes féminines, et aux ornements et détails qui frappent : les boucles et les breloques, par exemple. »

« Les tenues vestimentaires étant de plus en plus simplistes et monotones, le sac à main devient une façon de se démarquer et de pimenter son style cette saison. » - Alexandre Ferland, styliste

Quant au populaire sac à dos, il n'est désormais plus réservé aux enfants et aux grands sportifs. On en voit de tous les styles et de tous les formats : en toile, en cuir, en suède, en formats mini ou compact. Il semble avoir remplacé le sac à main pour plusieurs adeptes, qui ne jurent maintenant que par cet indispensable qui permet d'emporter le nécessaire (certains modèles offrent même une pochette à ordinateur portatif) tout en ayant les mains libres.