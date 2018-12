 Des accessoires d'hiver pour couper le froid 

MITAINES MAGNÉTIQUES

Quiconque a un jeune enfant sait combien les séances d'habillage hivernal peuvent virer au drame rapidement ! Voilà pourquoi on a été plus que convaincue par la nouvelle collection Magnétique, de l'entreprise montréalaise Kombi. Ouste les fermetures éclair ou les mitaines difficiles à enfiler. Ici, un système de fermeture magnétique permet aux enfants d'enfiler et de retirer eux-mêmes leurs moufles (en s'amusant !), qui sont munies en plus d'une bande réfléchissante et d'une pince intégrée pour les attacher aux manteaux. On appelle ça acheter la paix !

Mitaines The Magnet, Kombi, 49,95 $, offertes en ligne et dans les points de vente

https://magasin.kombicanada.com/collections/enfants/products/mitaines-the-magnet-a-ouverture-magnetique-pour-enfants