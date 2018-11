Mode: pour une garde-robe écoresponsable

LE SECONDE MAIN, AUTREMENT

Parce que le seconde main, ce n'est pas nécessairement des vêtements poussiéreux et à l'odeur suspecte trouvés dans un sous-sol d'église... Quatre suggestions d'endroits où dénicher de petites perles d'occasion.

> Bon Magasinage

Lancé l'an dernier, le site Bon Magasinage reprend une formule très populaire en Europe, mais à peu près inexistante au Québec: la vente de vêtements de seconde main entre particuliers, par l'entremise d'une plateforme web qui permet de les connecter. L'instigatrice du projet, Candice Bouchez, était une grande utilisatrice de ce service jusqu'à ce qu'elle arrive au Canada, il y a trois ans. «J'ai vendu tous mes vêtements sur ce type de plateforme avant de déménager, en pensant m'en procurer ici de la même façon. J'ai été vraiment étonnée de constater qu'il n'existait rien de tel», explique-t-elle. Véritable friperie communautaire virtuelle, Bon Magasinage permet d'afficher gratuitement (il suffit de s'inscrire) des vêtements à vendre. Les gens intéressés contactent le vendeur en privé et la transaction se fait généralement en mains propres. Une sorte de Kijiji du vêtement d'occasion, quoi!

http://bonmagasinage.com/

> «Awesome vente seconde main» par Ton Petit Look

Depuis cinq ans, trois fois par année, l'équipe de Ton Petit Look organise son «Awesome vente seconde main», un projet lancé par les jumelles Carolane et Josiane Stratis. «Au début, c'était seulement une façon d'écouler des sacs de vêtements qu'on ne portait plus et qu'on avait accumulés. Ça a tellement bien fonctionné qu'on a décidé de voir si on pouvait répéter l'expérience, de façon plus organisée», explique Josiane. Depuis, l'événement a grandi et à chaque édition, Ton Petit Look invite d'autres personnes - des blogueurs et des gens du domaine de la mode qui se retrouvent souvent avec plusieurs pièces peu portées à vendre - à se joindre à elle. Pour dénicher des morceaux de qualité, souvent de designers locaux, c'est vraiment la place! La prochaine vente est prévue au mois de décembre, suivez le blogue pour tous les détails.

http://www.tonpetitlook.com/fr

> Deuxième édition

Lancé en 2015, Deuxième édition se spécialise dans la revente de vêtements et d'accessoires de luxe d'occasion, ainsi que d'échantillons de designers d'ici et d'ailleurs. Les pièces vendues sont des mises en consigne, pour lesquelles les clientes reçoivent un retour, mais aussi des achats faits par l'entreprise auprès de particuliers et d'entreprises. Que ce soit sur la plateforme web, où on peut magasiner en ligne, ou directement à la boutique de la rue Beaubien Est, Deuxième édition est vraiment l'endroit tout indiqué pour trouver des pièces haut de gamme et griffées à une fraction du prix original.

https://www.deuxiemeedition.com/

> Raymond IV

Les soeurs Marie-Christine et Rose-Anne Dubé ont repris au début de l'année la boutique Raymond IV, dans Hochelaga. Passionnées de pièces vintage, elles proposent des morceaux datant d'avant les années 2000 et remis au goût du jour, avec un souci pour les vêtements de qualité, faits de matières durables. On peut se procurer leur sélection dans les événements pop-up qu'elles organisent ponctuellement, ou alors sur leur site web transactionnel. Une chouette adresse pour les adeptes de pièces vintage uniques.

https://www.raymond4.com/collections/clothings