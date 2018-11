 Des manteaux québécois pour braver l'hiver 

LA RELANCE D'AUDVIK

En 2012, Sophie Boyer n'avait que 24 ans lorsqu'elle a acheté Audvik, une marque de manteaux qui existe depuis 1979, mais qui était en déclin. Elle venait de terminer ses études en administration des affaires à l'Université de Sherbrooke, où elle était athlète étudiante. Elle a pratiqué le ski de fond à un très haut niveau.

«Très jeune, je savais que j'allais travailler dans les vêtements de sport, ça a toujours été une passion, ma famille est dans le domaine, et j'ai eu cette chance de pouvoir acquérir Audvik [qui signifie "qualité de vie" dans la légende inuit]», dit Sophie Boyer, très enthousiaste, que nous avons rencontrée dans son atelier situé dans le quartier Chabanel, à Montréal.

Les manteaux, elle connaît ça, car elle a travaillé pendant toutes ses études chez Sports Experts et y a acquis une expertise. «Je savais tout ce qui se faisait sur le marché, ici et à l'étranger», lance-t-elle.

Réinventer le parka

Depuis six ans, Sophie Boyer a rajeuni la marque, et s'est employée à la faire connaître auprès des jeunes de son âge. «J'ai tenté de réinventer le parka avec une coupe plus droite, un double capuchon qui donne un style plus urbain en plus d'être ultraléger. J'ai voulu transmettre à l'entreprise mon amour pour le sport et le plein air.» C'est sa mère qui est la designer de tous les manteaux. «Ma mère travaille pour un studio de design. Elle a toujours dessiné des vêtements de sport. Il était donc très naturel de l'embaucher!»

Audvik compte maintenant une dizaine de modèles de manteaux de style intemporel pour hommes et pour femmes, tous fabriqués au Québec. Ils portent des noms de villes: Ibiza, Monaco, Miami, Rio, «des villes où il fait chaud, car les manteaux tiennent au chaud!», tient-elle à préciser.

Les parkas urbains s'appellent Montréal et Toronto, puis ceux d'inspiration scandinave sont nommés Oslo et Stockholm. La particularité? «Ils sont tous très performants», répond Sophie Boyer sans hésiter. Cet aspect a toujours été très important à ses yeux lorsqu'elle était elle-même athlète. Elle explique que l'isolant synthétique utilisé est le plus léger et le plus chaud qui se fait sur le marché. Le tissu extérieur de tous les manteaux est 100 % imperméable en plus d'être très respirant. «Il protège du froid jusqu'à-30 degrés Celsius.»