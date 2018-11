Le retour d'American Apparel

Il n'y a pas à dire, bien qu'American Apparel soit une marque née à Los Angeles, son histoire reste liée de près à Montréal. Son fondateur, Dov Charney, est montréalais d'origine. C'est d'ailleurs ici qu'il avait ouvert une des toutes premières boutiques de la marque, au tournant des années 2000.

Des années, beaucoup de controverses et une faillite plus tard, c'est le géant manufacturier Gildan Activewear, une entreprise manufacturière montréalaise, qui relance la marque sur le marché canadien avec une boutique en ligne, accompagnée d'une nouvelle campagne photographiée à Vancouver.

«C'était une très bonne opportunité pour nous, croit Garry Bell, vice-président marketing et communication de Gildan. American Apparel est une marque iconique et elle complète à merveille notre portfolio.»

Avec ses manufactures aujourd'hui implantées en Amérique centrale et ses 42 000 employés, Gildan Activewear est un des plus importants manufacturiers de vêtements du monde, spécialisé en fabrication de t-shirts, chandails sport et cotons ouatés destinés principalement à la vente en gros. L'entreprise cotée en Bourse, dont le siège social est situé à Montréal, détient aussi quelques marques, comme Secret, Anvil et Silks.

Gildan a décidé de «prendre son temps» pour relancer la marque, en misant d'abord sur la vente en ligne. Ainsi, si une première boutique physique ouvrira sur Melrose Avenue à Los Angeles en 2019, il n'est pas prévu à court terme d'implanter une boutique à Montréal ou ailleurs.

Même image, revue et améliorée

American Apparel a peut-être changé de main, mais le site web reprend le même look et commercialise les vêtements mis de l'avant par la marque depuis ses débuts. T-shirts, leggings, bodysuits, vêtements unisexes et «mom jeans» sont toujours au programme.

«Une grosse partie de notre travail a été de replonger dans les archives et de voir quelles étaient les pièces les plus populaires comme les leggings et les hauts courts (Crop Top). Nos clients sont à la recherche d'essentiels de bonne qualité qu'ils aiment porter saison après saison, mais qui ont aussi ce petit côté "edgy" et inattendu qui les met au-dessus de la mêlée», explique Sabina Weber, directrice du marketing pour American Apparel, jointe à Los Angeles dans les bureaux de la marque.

Cela dit, la marque compte continuer d'innover et de proposer des nouveautés. Ainsi, elle a lancé cette année la collection Mix Modal, mettant en vedette son nouveau textile à base de modal, ainsi que Nudes, une collection de dessous composée de neuf teintes de «nude», qui se marient à tous les types de carnation.

La diversité corporelle, genrée et ethnique reste au coeur du message véhiculé par American Apparel, précise Mme Weber. Mais qu'en est-il des photos de jeunes filles aux poses suggestives qui avaient causé la controverse à une époque?

«Le fait d'utiliser de "vraies" filles qui représentaient bien la "vibe" fun et sexy de L.A. a distingué la marque des autres. Mais il y a clairement un moment où tout ça est allé trop loin.»

«Nous croyons que cela aurait été une erreur de tout mettre de côté. Nous avons décidé de nous concentrer sur le bon, le côté très inclusif de la marque, en travaillant avec des gens qui ne sont pas des mannequins professionnels», affirme Mme Weber.

«Still Sweatshop Free»

American Apparel a fait sa marque avec son entreprise verticalement intégrée, sur le sol américain, avec des travailleurs gagnant un salaire décent et traités équitablement.

Après avoir racheté la marque, Gildan s'est donné quelques mois afin de réorganiser les activités. Bien que l'entreprise ait rapidement trouvé des sous-traitants pour continuer une portion de la production à Los Angeles, une grande partie de la fabrication a été intégrée à ses manufactures d'Amérique centrale. Certains produits, comme les jeans et les leggings, ont été confiés à des sous-traitants situés ailleurs dans le monde.

Sur le site web d'American Apparel, Gildan affiche en évidence ses couleurs, reprenant - en le modifiant légèrement - le slogan commercialisé par l'entreprise à l'époque de Charney: «Globally Sourced, Ethically Made, Still Sweatshop Free. That's American Apparel» (traduction libre: «Provenance mondiale, fabrication éthique, toujours sans ateliers clandestins. Voici American Apparel.»)