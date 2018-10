 Quand Vincent d'Amérique habille les athlètes 

Mes pièces préférées...

Jean Pascal

«J'adore les lunettes, je dois en avoir une centaine. Une belle paire de lunettes amène une touche en plus, que les verres soient clairs ou fumés. J'ai une paire qui a traversé les années, une Cartier achetée 2000 $, en 2004, avec des émeraudes. Elle est toujours à la mode aujourd'hui. J'étais avant-gardiste. C'était mon cadeau pour avoir réussi à aller aux Jeux olympiques. J'ai aussi une belle collection de ceintures - une quarantaine -, et de souliers, je ne les compte même plus... Je ne suis pas un gars de running shoes, j'aime les souliers habillés et stylés.»

Nikita Scherbak

«J'ai un faible pour les chaussures, surtout les sneakers. Je me débarrasse souvent de celles qui ne me vont plus, que je n'aime plus. Mais parfois, j'en achète et je les laisse dans la boîte pendant trois, quatre ans. Après je les sors, plus personne ne les a et elles sont neuves. Et les gens me demandent où je les ai eues. Je pense que j'ai autour de 80 paires de chaussures.»

Brendan Gallagher

«Honnêtement, je n'ai pas de pièces préférées, elles sont toutes à égalité... J'ai un costume bleu que j'aime bien porter. La dernière pièce que tu achètes est souvent celle que tu portes le plus, jusqu'à ce qu'elle se démode. Je pourrais me séparer de tout, ça ne me ferait pas grand-chose, tant que j'ai quelque chose à porter. [rires]»

Mes marques préférées...

Nikita Scherbak

«Givenchy, Balenciaga, Gucci, Balmain... J'aime beaucoup Zara aussi. J'ai acheté une veste en jean là-bas, elle est vraiment sick. Parfois, ça vaut bien une grande marque qui coûte 500 $. Tu peux y trouver de bons looks et ce n'est pas cher, tu peux y aller et l'acheter, et si tu les abîmes, ce n'est pas trop grave. J'aime beaucoup Virgil Abloh aussi et sa marque Off-White. J'ai des chaussures issues d'une collaboration entre Off-White et Nike Vapormax, mais en général, ces pièces sont assez difficiles à trouver.»

Brendan Gallagher

«Je porte tout ce que je trouve bien, je n'ai pas de marque préférée. Je ne chasse pas les marques ou les logos. Jack & Jones, peut-être, pour les jeans qui vont bien aux jambes de hockeyeurs...»