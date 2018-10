Atelier New Regime: vague orange

Le partenariat avec Puma est la cerise sur le gâteau d'une liste bien garnie de collaborations, et le fruit d'un travail de longue haleine amorcé en novembre 2016. Car une autre caractéristique des dirigeants d'ANR, c'est qu'ils ne lâchent jamais le morceau. L'expression anglophone «won't take no for an answer» ne pourrait mieux les définir.

«Pour notre première collaboration avec Off The Hook, je pense qu'on a envoyé des courriels à Harry et Angelo [les fondateurs de la marque] tous les jours! raconte Gildas. Ils nous ont avoué, par la suite, qu'ils ont fini par nous dire oui juste pour qu'on les lâche un peu... Souvent, quand les gens nous disent non, on se retourne et on le fait d'une autre façon. On veut être en contrôle de notre destin le plus possible.»

Tour de piste

Cette collaboration avec Puma les amène sans aucun doute dans la cour des grands. Ont-ils dû réfréner leur créativité ou faire des compromis? En fait, les jeunes hommes de 28 et 25 ans (Koku est l'aîné) avouent avoir été surpris par le degré de liberté qui leur a été accordé.

«Outre quelques formalités qu'on se devait de respecter pour les chaussures, on a eu vraiment plus de contrôle qu'on pensait. La plupart des idées qu'on avait en partant de Montréal ont été réalisées et sont sur la table», détaille Gildas.

Pour cette collaboration sur le thème «Winterized», le duo a imaginé des chaussures et pièces conçues pour résister à l'hiver nord-américain et inspirées des sports motorisés, une idée qui leur trottait dans la tête depuis un moment.

«On a depuis longtemps l'idée d'une collection s'inspirant de la Formule 1 à Montréal; on a une grande fascination pour les adeptes des sports motorisés et la sensation de liberté qu'ils ressentent lorsqu'ils pratiquent leur sport», explique Koku.

«Alors on s'est dit: "Pourquoi ne pas utiliser les sports motorisés, mais dans un thème plus hivernal?"»

La liberté revient souvent dans la discussion et dans leurs collections. «C'est un thème récurrent pour nous. C'est quelque chose d'inné chez nous. Notre but, c'est de vivre de la façon la plus libre possible. On est à la recherche de notre liberté et ça paraît dans nos créations», estime Gildas.

Et, à les voir et à les entendre, ils sont sur le bon chemin pour la trouver.

___________________________________________________________________________

https://ateliernewregime.com/

La collection Atelier New Regime x Puma est offerte depuis dans la boutique et sur le site web d'Atelier New Regime et sur le site web de Puma.

L'installation (Y)OURS est présentée au 4289, rue Notre-Dame Ouest jusqu'au 13 octobre.