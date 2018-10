 Mannequinat: entre les passerelles et Instagram 

LA LENTE CONQUÊTE DE LA DIVERSITÉ

Ce n'est pas d'hier que des voix s'élèvent pour réclamer plus de diversité sur les passerelles et dans les magazines. Propulsée par les réseaux sociaux, l'idée fait de plus en plus son chemin, alors que des mannequins taille plus comme Ashley Graham ou la Québécoise Justine Legault font les couvertures de magazines et mènent de lucratives campagnes avec des marques internationales.

Julia Lamarque est un mannequin de 25 ans dit «in between». Elle n'est pas une taille plus, mais ne correspond pas non plus au modèle «traditionnel» du mannequin filiforme qui porte du 0; du haut de ses 1,72 m, elle porte du 36 ou du 38. La Française, installée à Montréal depuis cinq ans, connaît un très beau succès et vit à temps plein du mannequinat depuis l'an dernier.

Elle est la preuve que de plus en plus de clients, particulièrement en Amérique du Nord, cherchent à engager des mannequins qui représentent un modèle auquel les femmes peuvent s'identifier.

«Présentement, c'est un bon moment pour les filles plus régulières en matière de taille. Je n'aurais probablement pas le même succès si j'avais été maigre.»

Une réalité qui n'est pas la même partout sur la planète, et qu'elle a expérimentée assez brutalement à Paris, durant l'été, où elle se rendait visiter une agence qui venait de l'engager, mais sans l'avoir vue en chair et en os. Et ce, malgré son contrat - aujourd'hui révoqué -, qui stipulait noir sur blanc qu'on ne pouvait essayer de la faire maigrir.

Après s'être fait dire qu'elle devait perdre 6 cm de hanches - soit près de 4 tailles -, Julia exprime ses doutes quant à la possibilité d'effectuer un si gros changement tout en ne mettant pas sa santé en péril. La réponse qu'elle reçoit laisse incrédule: «Si, si, c'est possible ! Regarde dans les émissions où des gens vont sur des îles désertes, ils s'affament et ils réussissent à être maigres, eux. [...] Ce n'est pas de notre faute, c'est la faute du marché.»

En près de 30 ans de carrière à la tête de l'agence montréalaise Scoop, son agente, Sylvie Beaulac, dit n'avoir jamais vécu de situation du genre, elle qui prône depuis toujours la diversité corporelle.

«C'est inexplicable, cette histoire-là. Cela dit, c'est monnaie courante à Paris, on y encourage encore la maigreur. J'ai reçu beaucoup de témoignages de parents français depuis que Julia a partagé son histoire», relate celle qui dit malgré tout connaître de plus en plus de succès avec ses «filles».

Une génération qui chamboule les codes

Ce changement de cap, on le doit beaucoup aux milléniaux, une génération qui exige diversité et authenticité - et qui ne se gêne pas pour l'exprimer haut et fort sur les réseaux sociaux. Pour leur plaire, les entreprises ne peuvent faire autrement que de changer leurs façons de faire.

Au-delà de la diversité corporelle, la diversité ethnique, mais aussi d'âge et de genre, se voit de plus en plus. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'oeil au défilé de Savage x Fenty by Rihanna, à New York, la semaine dernière. Femme enceinte, taille plus, ethnies diverses, la célèbre chanteuse a rassemblé sur la passerelle des mannequins aux profils plus hétéroclites et variés que jamais.

À la tête de sa propre agence, Dulcedo, depuis 10 ans, Karim S. Leduc, qui affirme que son agence a été la première du Canada à lancer une division Taille plus, en 2013, est un observateur privilégié des mouvances qui animent l'industrie.

«Ce que l'industrie tend à rechercher de plus en plus, ce sont des gens avec des histoires puissantes et particulières, des gens avec des handicaps, des maladies même. Ça va au-delà de l'apparence, un peu comme ce qui est arrivé avec Zombie Boy [NDLR : Dulcedo représentait le jeune homme, mort en août dernier]. C'est une évolution assez récente, qui date de deux ou trois ans», constate celui qui lancera sous peu une nouvelle division où seront rassemblés tous les profils plus éclectiques et hors normes.

Parmi eux, une jeune drag queen de 9 ans, Nemis, connue sous le nom de Queen Lactacia sur Instagram, que Dulcedo vient d'ajouter à son écurie. «C'est très controversé et ça fait beaucoup jaser, constate-t-il. Nous avons aussi deux trans dans l'agence. C'est une tangente en pleine croissance.»

Rencontrée au Festival Mode & Design (FMD) en août, Téa Long est une transgenre de 21 ans qui tente de se tailler une place dans le milieu de la mode, sa passion. Grâce au casting sauvage, auquel elle participait pour la première fois, elle a été sélectionnée pour défiler durant le festival.

Si elle a obtenu quelques contrats - dont une campagne contre la transphobie - , elle n'a pas encore réussi à se faire représenter par une agence. «Oui, il y a quelques femmes transgenres qui travaillent dans l'industrie, mais ce n'est pas encore très accepté. Mais je me fais contacter par des designers, des photographes qui veulent travailler avec moi. C'est donc une question de trouver une agence qui va bien me représenter», croit celle qui compte plus de 10 000 abonnés sur son compte Instagram, son principal outil de promotion.