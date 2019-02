425 °F: un espace spectaculaire à Sainte-Thérèse

D'entrée de jeu, le 425 °F, dont l'aménagement a été conçu par Zébulon Perron - qui, de l'Iberica à l'Un Po di Piu en passant par l'Impasto, Parvis et Hof Kelsten, est ni plus ni moins en train de définir l'esthétique commerciale montréalaise de notre époque, comme le firent jadis les designers Luc Laporte (L'Express) ou Jean-Pierre Viau (Toqué!) -, impose une présence imposante, incontournable. «Avec ses terrasses intérieures et extérieures, ses salles VIP, la section bar et l'aire ouverte, le 425 °F a une capacité de 400 personnes et compte près de 10 000 pi 2 », expliquait le communiqué de presse diffusé à l'ouverture.

Parce que l'idée de combiner restaurant, bar et épicerie est bonne et que celle d'investir dans la qualité dans un secteur excentré, carrément excellente.

C'est immense. Et c'est agréable.

Il y a des plantes suspendues au plafond. Du carrelage multicolore, classique sans être cliché, qui fait penser à ceux des cafés italiens ou des brasseries parisiennes.

Au centre, un immense cellier vitré s'impose sur deux étages, bardé d'une galerie de métal comme si on était au centre d'une aire industrielle. L'aménagement du 425 °F propose toutes sortes d'ambiances. On s'y installe au bar comme si on était dans un troquet de quartier. On s'y enfonce dans une banquette comme dans un restaurant bourgeois, confortable.

C'est dans l'assiette et dans les verres qu'il reste encore à faire.

Parce que même si le repas avait très bien commencé avec un gravlax de truite saumonée juste assez salé et sucré, juste assez fondant, servi avec du caviar de mulet espagnol - appelé caviar de mujol - et la fraîcheur d'une crème doucement soufflée, d'une purée de betteraves légèrement acide et de rondelles de radis craquantes, la suite fut moins heureuse. Un risotto à la courge et aux pétoncles trop dense, pas assez liquide, où les morceaux de coquillage se perdaient dans une préparation sans délicatesse. Du lait de coco? Du cari rouge? Quelque part entre la Thaïlande et l'Italie, la précision culinaire qui permet de mettre en valeur les ingrédients s'est perdue.

Des ailes de canard «Buffalo»? On les promettait au bleu. On n'a pas trouvé le goût du fromage dans la sauce, autrement vraiment très relevée. Certes, la volaille était tendre, mais le croustillant de la peau semblait s'être envolé.

Et le paleron de boeuf braisé n'a pas su rattraper la situation. Très gras, le plat s'inspirait de thèmes latino-américains. Salsa de maïs et haricots noirs, purée de patates douces, chips de tortillas, chimichurri... Inélégant est le mot qui vient à l'esprit. Costaud, sans précision. À retravailler. Tout comme le plateau de desserts. Entre les framboises de janvier et le gâteau chiffon, seule la tartelette au citron bien acidulée et parfumée, avec sa pâte croquante et sa meringue sous forme craquante, s'y distinguait avec panache. Et veut-on encore, en 2019, des desserts déposés un peu pêle-mêle sur une planche de bois? Pas moi, en tout cas.

Notre verdict