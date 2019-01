Melk: un café de spécialité au Palais des congrès

Le troisième «bar à café» Melk a ouvert ses portes, lundi dernier, à côté de l'entrée Est du Palais des congrès. C'est une version particulièrement aboutie de la mini-chaîne qui a vu le jour avenue de Monkland, dans Notre-Dame-de-Grâce, et qui compte une autre succursale au centre-ville, rue Stanley.

L'équipe de La Firme a su faire des miracles avec un local très frontal, qui posait de nombreux défis de conception.

Les propriétaires Dominique Jacques et Myriam Asselin se sont associés, pour ce projet et ceux à venir, à des restaurateurs d'expérience, partenaires des établissements suivants: Taverne Square Dominion, Balsam Inn et Henrietta.

Il s'agit du chef Éric Dupuis, d'Alexandre Wolosianski et d'Alexandre Baldwin (qui a également participé au design et à la construction).

Ainsi, l'offre alimentaire prend de l'ampleur, avec, par exemple, de belles salades-repas végétariennes, des jus et smoothies frais, des parfaits au yogourt ou au chia.

Les pâtisseries sont toujours aussi tentantes, qu'il s'agisse des craquants scones, des cakes moelleux ou des muffins roboratifs.

Tout peut être mangé sur place ou acheté pour emporter, y compris les boissons caféinées d'usage. Prochaine étape: des boissons alcoolisées!

908, rue Saint-Urbain, Montréal