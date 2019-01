Décadence à l'honneur chez Suwu

Et c'est décadent et gourmand à souhait, avec des plats comme l'Egg McMullin, une variation riche autour du sandwich-déjeuner comprenant une hollandaise moutarde et miel ainsi qu'une gelée au bacon ou - notre favori - des gaufres servies sous du moelleux poulet frit au babeurre, accompagnés de purée de pommes de terre.

C'est l'endroit idéal pour commencer (ou prolonger) la fête - on peut même y commander un kit «Apérol Spritz» pour la tablée, question d'ajouter un peu de pétillant dans sa journée.

De quoi étirer l'heure du brunch. Servi tous les week-ends de 11 h à 15 h.

3581, boulevard Saint-Laurent

http://www.suwumontreal.com/