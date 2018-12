Chez Henri, un bijou de brasserie

On y trouve des classiques très classiques, tandis que d'autres sont marqués par un petit accent québécois, comme le tartare à l'huile de sapin et l'omble aux boutons de marguerite.

Nous pouvons toutefois commenter le décor, grandiose, de la brasserie du chic hôtel Birks. Il est signé Zébulon Perron, de plus en plus habitué à concevoir des restaurants d'hôtel, après Les Cousins du Alt+ de Brossard et le Marcus du Four Seasons (à venir au printemps 2019).

Cossue à souhait, avec ses colonnes, ses hauts plafonds aux moulures raffinées, ses banquettes de velours et, surtout, ses spectaculaires vitraux, la brasserie est dépaysante comme peu de restaurants montréalais réussissent à l'être.

Pour diriger le bar, on a recruté Eddy Germain, un ancien du Lab, copropriétaire du 4e mur. La carte propose classiques et créations en parts égales. Mais l'équipe derrière le zinc étant très, très solide (le vieux routier Chris Natale, l'excellente Marine Paniz), on saura sans doute vous concocter le plus obscur des cocktails sur demande.

Côté vin, c'est le traditionnel qui l'emporte, avec des références principalement françaises et italiennes. Le lunch du temps des Fêtes entre amis ou avec grand-maman, c'est ici qu'il se prend!

1240, square Phillips, Montréal

https://restauranthenri.com/?lang=fr