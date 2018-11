Équipe étoile au Golden Dragon

Et ce nouveau projet mené par le Lucky Belly Group, du restaurateur Dan Pham (Le Red Tiger, Kamehameha Snack-Bar, Le Blossom, Miss Wong), risque de mettre Brossard «sur la carte».

Situé sur le boulevard Taschereau, tout près de l'A10, le Golden Dragon sera une brasserie chinoise qui assumera pleinement son côté kitsch un peu décalé.

«Le plus important pour nous, c'est de mettre au monde un projet le fun, qui nous ressemble beaucoup. Ce sera très convivial; on y va vraiment pour une ambiance de type chinese dive bar"», explique Justin Daoust, directeur marketing au Lucky Belly Group et associé dans le projet.

Dan Pham et lui se sont entourés d'une belle gang d'amis pour penser le Golden Dragon, dont Manny Vides Jr. (Miles Public House), partenaire, et le chef John Mike (Tripes & Caviar, restaurant éphémère Espadon), qui agit ici à titre de chef consultant.

Leur inspiration: la nourriture chinoise américaine - oui, comme celle qu'on peut manger dans les buffets chinois - à laquelle ils donnent un élan différent et unique, bien évidemment.

Ainsi, le traditionnel général Tao sera revisité avec des cuisses de grenouille, tandis que le calmar sel et poivre sera remplacé par... de la méduse. De quoi donner envie de faire une virée à Brossard!

Ouverture prévue: décembre 2018.

7800, boulevard Taschereau, Brossard

https://www.facebook.com/LeGoldenDragon/