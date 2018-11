Le Clairon: de la ferme à... la rue Rachel

Désormais épuré et lumineux, un design signé par l'architecte Dany Durand-Courchesne, le Clairon est fort invitant, et on le doit beaucoup à l'équipe du projet, soit Étienne Dufort (Club Soya), appuyé en cuisine par le chef Maxime Descôteaux (Bungalow) et la sous-chef Kamille Farrel (Quai no 4).

L'établissement met de l'avant un concept «de la ferme à la table», en formule trois services de petits plats offerts au prix de 47 $.

Particularité: le chef choisit son menu en fonction des arrivages de produits locaux offerts par Chef514, un réseau d'approvisionnement qui offre un lien directement entre les producteurs et les restaurants - une très belle idée. Une façon d'aller directement à la source, quoi.

«Notre but, c'est d'offrir une vraie traçabilité des produits, de mettre de l'avant de façon créative une dizaine d'aliments choisis minutieusement», explique M. Dufort.

Appuyé par une carte des vins signée par la sommelière Emmanuelle D'Amours (Pullman) et des cocktails créés par Étienne Bernard, l'endroit se veut une belle adresse de quartier, à la fois intime et décontractée, propice aux rencontres... avec les produits d'ici.

432, rue Rachel Est, Montréal

