McKiernan: Joe Beef et Maison publique à la conquête de l'Ouest

Aujourd'hui, c'est le coeur d'une zone urbaine en ébullition où les nouveaux établissements jouent du coude pour se faire une place. Et le restaurant a fait des petits. En plus de Joe Beef, il y a ses frères le Liverpool House, le Vin Papillon et même Vin Mon Lapin, des restaurants gérés et pilotés par une joyeuse bande qui s'est acoquinée avec le chef Derek Dammann, de Maison publique, pour se lancer un nouveau défi du même style qu'en 2005.

Ils ont ouvert un autre restaurant au milieu d'une zone tout à développer, rue Saint-Patrick, le long du canal de Lachine, à l'ouest de l'échangeur Turcot.

Mais la question n'est presque plus: est-ce que le quartier va se développer assez pour faire vivre ce nouveau McKiernan? Et semble plutôt devenue: combien de temps faudra-t-il à McKiernan pour pousser la transformation de cette zone encore plutôt industrielle (même si l'immeuble où le restaurant est installé compte plusieurs entreprises de l'économie moderne)?

La nature du quartier et des loyers a ceci d'exceptionnel: l'espace qu'occupe cette nouvelle table de David McMillan, Fred Morin, Dammann et compagnie est immense: 7000 pi2 où on loge 175 personnes aisément. On peut y faire des mariages, des partys de bureau, des événements. C'est le lieu qu'ont choisi les restaurateurs pour répondre aux demandes événementielles de traiteurs. On dirait aussi qu'ils l'ont choisi pour servir de galerie aux immenses oeuvres de Peter Hoffer - artiste signature de tous les restos du groupe - et de Joe Lima: d'impressionnantes plaques de bois sculptées, qui imposent leur élégance en arrivant à l'étage du restaurant.

Les tables de ce qui ressemble à une grande et belle cafétéria d'entreprise version lumineuse-hipster-recherchée - il y a notamment, appuyé au mur, un immense bateau de bois comme on en faisait jadis à Peterborough - et de type brasserie allemande sont communales. Ça adonnait bien parce qu'au moment de ma visite, je suis tombée par hasard sur des amies. On a fini par toutes manger ensemble dans l'esprit de ce lieu convivial que je ne recommanderais pas pour un tête-à-tête langoureux, mais mille fois pour une réunion sans façon en bandes de gens qui ont envie de se parler et de déguster ensemble des plats faits pour ça: être partagés.

Le menu n'est pas immensément long, et on le devine presque en regardant les produits frais sur les plateaux qui partent vers la cuisine. Des tomates ancestrales, des courges delicata, des poivrons multicolores...

Le style de la cuisine? Produits d'ici, en saison, servis de façon savoureuse et soignée, mais sans facétie.