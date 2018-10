Où bien manger sur un trip de bouffe?

Antonin Mousseau-Rivard

Chef-propriétaire des restaurants Mousso et Le Petit Mousso

Les trips de bouffe d'Antonin Mousseau-Rivard, considéré comme l'un des meilleurs chefs montréalais, se sont-ils raffinés avec l'âge? «Ben non!», s'exclame le principal intéressé en riant.

Quand le fumeur de longue date a une rage de faim, il se rend chez Dic Ann's et commande les hamburgers aplatis qui font la renommée de la chaîne de restaurants ainsi qu'une poutine extra fromage.

«J'ai une autre réponse, mais ce n'est pas politically correct pour moi de la nommer. C'est le buffet du quartier chinois. C'est rendu tellement mauvais alors qu'à une autre époque, ce n'était pas si pire. Avec mes amis, on se fumait un bat, on mangeait au buffet et on finissait la soirée au cinéma.»

Dans les dernières années, Antonin n'a visité un buffet chinois qu'à une ou deux reprises. Mais chaque fois, il a éprouvé un brin de nostalgie en repensant à la qualité de la nourriture qui y était bien meilleure quand il était plus jeune.