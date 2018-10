Une fin de soirée au Hopkins

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse

Le Hopkins est vraiment une perle cachée dans l'hyperactif monde de la restauration montréalaise. Ouvert il y a un an, cet établissement du quartier Notre-Dame-de-Grâce, mené par le talentueux et jeune chef Liam Hopkins, fait assurément partie de nos endroits favoris dans l'île avec ses assiettes inspirées et ses délicieux cocktails tout en fraîcheur.