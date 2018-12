Fieldstone: exotisme à l'heure du brunch

Ensuite, il faut goûter à la salade de poire, où de belles tranches fines de gros radis asiatiques, délicatement bordées de violet, accompagnent des morceaux de poire sucrés, tandis que craquent sous la dent des grains de millet soufflés. Un peu de fromage Oka râpé semble neiger sur tout cela, à peine secoué par l'acidité d'une pincée de sumac... L'assiette n'est pas copieuse, mais ravit par son élégance. À ne pas manquer.

Autre réussite: le saumon, dont la cuisson est absolument parfaite. Rose et moelleux, on le sert sur des croquettes de maïs bleu, coiffé d'oeufs pochés et accompagné de la fraîcheur parfumée du huacatay, une herbe que l'on retrouve partout dans la cuisine péruvienne. On en fait une sauce très verte qui évoque à la fois le pesto, la salsa verde, le chimichurri...

Les influences, vous l'aurez constaté, sont très métissées chez Fieldstone. Car non seulement le chef est d'origine asiatique et son associé, le maître d'hôtel Emiliano Rivera, d'origine mexicaine - la troisième membre du trio fondateur est la gérante Alanna Sager -, mais tous ont travaillé ensemble sur la côte Pacifique, à Vancouver, et en plus en Espagne, dans le cas de Yen. Bonjour, l'approche multiculturelle.

Au dessert, on reprend d'ailleurs un classique de la cuisine latino-américaine, le gâteau aux trois laits, où interviennent une pâtisserie végétalienne imbibée de lait épicé, du dulce de leche de lait de chèvre et de la poudre de cacahuète. J'attendais plus de cette pâtisserie qui doit normalement s'évanouir sous la fourchette, justement gorgée de lait. Le pain perdu de brioche aux épices, ultra riche, ultra moelleux, lui a clairement volé la vedette. Peut-être pas un dessert comme dans pâtisserie, trop robuste pour cela, mais certainement une excellente pièce de résistance sucrée dont aucun brunch de cette qualité ne saurait se passer.