Poulet rôti, avec pommes de terres douces et choux de Bruxelles

4 portions

Ingrédients

- 2 tasses de choux de Bruxelles, coupés en deux

- 1-2 patates douces, coupées en cubes

- 4 échalotes françaises, coupées en deux

- 6 gousses d'ail, pelées

- 3 c. à soupe d'huile d'olive

- 2 c. à soupe de miel

- 8 branches de thym

- 6 branches de romarin

- 2 c. à soupe de beurre

- 4 gros morceaux de poulet avec la peau (p. ex.: cuisse ou poitrine), ou 6-8 plus petits morceaux (p. ex.: hauts de cuisse)

- Sel

- Poivre

Préparation

1. Préchauffer le four à 240 °C (475 °F).

2. Dans un bol, mélanger les choux de Bruxelles, les patates douces, les échalotes, les gousses d'ail, l'huile d'olive et 1 c. à soupe de miel. Saler et poivrer généreusement.

3. Déposer tous les légumes sur la plaque, en une seule couche. Les recouvrir de cinq branches de thym et de cinq branches de romarin.

4. Assécher les morceaux de poulet avec un papier absorbant, bien saler et poivrer. Les déposer directement sur les légumes.

5. Faire fondre le beurre. Mélanger avec 1 c. à soupe de miel, le thym (trois branches, environ 2 c. à thé) et le romarin (une branche, environ 1 c. à soupe) restants, hachés. Saler et poivrer. Badigeonner les morceaux de poulet du beurre aux herbes.

6. Cuire 40 minutes au centre du four, et tourner la plaque une fois, à la mi-cuisson. Mélanger les légumes au jus de cuisson avant de servir.