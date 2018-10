Lapin à l'indienne

Recette de Richard Desjardins, professeur à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Pour 6 à 8 personnes

Ingrédients

- 1 lapin de 1,8 kg environ

- 30 ml d'huile végétale

- 2 oignons hachés

- 1 gousse d'ail écrasée

- 45 ml de gingembre haché

- 7 ml de cumin

- 7 ml de curcuma moulu

- 7 ml de coriandre en poudre

- 15 ml de garam masala

- Piment broyé ou sambal oelek, au goût

- 400 ml de lait de coco

- 500 ml de tomates fraîches ou en conserve, mondées et coupées en dés

- 400 ml de yogourt nature

Préparation

1. Couper le lapin en 10 morceaux.

2. Saler le lapin, faire dorer la viande dans une poêle avec l'huile l'olive. Retirer, puis réserver.

3. Dans la même poêle, blondir les oignons avec l'ail et le gingembre en remuant constamment. Ajouter ensuite les épices - en réservant 5 ml de garam masala pour la fin - et cuire à feu doux pendant 2 minutes. Verser le lait de coco, brasser pour bien diffuser les épices.

4. Ajouter les tomates, puis le yogourt. Remettre le lapin dans la casserole avec la sauce, porter doucement à ébullition et laisser frémir à couvert pour 40 minutes environ.

5. Ajouter le reste du garam masala et poursuivre la cuisson à découvert pendant 10 minutes, jusqu'à cuisson complète du lapin.

6. Servir avec un riz parfumé au jasmin ou un riz basmati.

Le conseil du chef

La recette produira plus de sauce qu'il n'en faut. Mais elle se congèle très bien: on pourra ensuite la servir avec des crevettes vapeur, du tofu ou du poulet grillé ou un pavé de saumon.

À boire avec le lapin

Chardonnay d'Oregon

Lait de coco, curcuma, garam masala et yogourt, les ingrédients de cette recette se marieront à merveille avec un blanc à base de chardonnay élevé en barrique. Pour changer des classiques français, cap sur l'Oregon. Les vins américains ont tendance à être trop chers. Celui-ci vaut son prix. Cette cuvée 2017 du domaine Loubejac est vinifié à la fois en cuves d'acier inoxydable et en fûts de chêne... par un Français, Laurent Montalieu, établi dans la vallée de Willamette. Le vin s'ouvre sur des notes de melon, de poire, d'acacia et de fumée. Sa texture en bouche est ronde, presque grasse, mais elle n'est pas lourde. L'acidité perdure de l'attaque à la finale. Magnifique!

Domaine Loubejac Chardonnay 2017 23,95 $ (13003201)