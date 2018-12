Les recettes des biscuits du père Noël

La Presse Voici les trois autres recettes retenues pour les biscuits présentés au père Noël.

BISCUITS AU RÉFRIGÉRATEUR Recette fournie par Annie Aubé Donne 5 douzaines de biscuits de 4 cm. Ingrédients pour la préparation de base - 2 tasses (500 ml) de farine tout usage - 1/2 c. à thé (2 ml) de bicarbonate de soude - 1/4 de c. à thé (1 ml) de sel - 3/4 de tasse (175 g) de beurre - 1 tasse (250 g) de cassonade - 1 oeuf - 1 c. à thé (5 ml) de vanille Variante au chocolat - 2 carrés de chocolat non sucré Variante au citron et à la noix de coco - 2 c. à thé (10 ml) de zeste de citron - 4 c. à table (20 g) de noix de coco râpée Préparation Mélanger les ingrédients secs et mettre de côté. Défaire le beurre en crème. Ajouter la cassonade graduellement en battant bien. Incorporer l'oeuf et bien battre. Ajouter graduellement les ingrédients secs. La pâte s'utilise telle quelle. Pour faire des biscuits en tourbillon, comme ici, diviser la pâte en deux parts égales. Ajouter 2 carrés de chocolat non sucré fondu dans la première part. Dans l'autre, incorporez 2 c. à thé de zeste de citron et 4 c. à table de noix de coco râpée. Façonner chaque part de pâte en rouleau et l'envelopper dans du papier ciré. Mettre au réfrigérateur jusqu'à ce que les pâtes soit fermes, environ 1 heure. Abaisser chaque pâte et les superposer. Rouler les pâtes sur elles-mêmes de façon à former un rouleau. Remettre au réfrigérateur pour 1 heure. Chauffer le four à 350 ºF. Couper en tranches minces. Déposer sur des plaques, en espaçant les biscuits. Déposer une demi-cerise au marasquin au centre. Cuire de 8 à 10 minutes, jusqu'à ce que les biscuits soient dorés. Retirer des plaques et laisser refroidir sur un treillis.

MIROIRS Recette fournie par Marie Leroux Donne environ 50 biscuits moyens ou une vingtaine de gros. Ingrédients - 1 tasse (250 g) de beurre - 1/2 tasse (120-150 g) de sucre - 1 blanc d'oeuf - 1 pincée de sel - 2 c. à café (30 g) de sucre vanillé (ou de sucre blanc et 1 c. à thé de vanille) - 3 tasses (350 g) de farine Préparation Mettre tous les ingrédients, à l'exception de la farine, dans un bol. Ramollir au fouet et travailler en mousse. Incorporer la farine et pétrir légèrement. Mettre au frais pendant une heure. Abaisser la pâte sur 2 mm d'épaisseur. Découper des rondelles à l'emporte-pièce. Pratiquer un trou au centre de la moitié d'entre elles. Cuire de 8 à 10 minutes au milieu du four préchauffé à 350ºF. Enduire les fonds de gelée ou de confiture et recouvrir d'un biscuit découpé. Saupoudrer les couvercles de sucre glace.