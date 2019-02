Repas à assembler: plus à table, moins aux fourneaux

La pression de se dépasser en cuisine va-t-elle trop loin? Idées simples et formules rapides pour passer plus de temps ensemble à manger plutôt qu'à cuisiner.

La chroniqueuse culinaire du New York Times, Alison Roman, dans une récente chronique, émet le désir de passer moins de temps aux fourneaux et plus de temps à table. Et si, comme elle le suggère, on simplifiait nos repas?

Les émissions culinaires, les livres de recettes et les magazines spécialisés abondent. Les influenceurs avides de dévoiler leurs dernières découvertes ou plus récents exploits, aussi. On n'a jamais eu autant de sources d'inspiration pour cuisiner, autant d'images devant lesquelles saliver et un désir aussi grand d'afficher nos compétences en cuisine.

«On est tous, en quelque sorte, devenus des chefs, estime Pasquale Vari, enseignant à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ). La cuisine, c'est facile de s'y attacher. Ça rejoint tout le monde.» Le danger, observe-t-il toutefois, est de basculer dans la surenchère.

«Lorsqu'on vous reçoit avec un cinq-services, vous sentez la pression de faire la même chose en retour.»

Dans son texte, Alison Roman témoigne de ces soirées passées à cuisiner sans vraiment être présente auprès de ses invités. «On finissait tous par s'asseoir et manger rapidement ce que j'avais préparé avant que la soirée ne tire à sa fin», peut-on y lire. Désormais, les invitations pour des craquelins et fromages et autres repas simplissimes sont chose de plus en plus courante chez elle, avoue la journaliste et auteure culinaire, même si elle écrit apprécier encore le fait de cuisiner des repas plus élaborés à l'occasion.

Diminuer la pression

Dans un quotidien déjà bien chargé d'obligations familiales, sociales et professionnelles, la cuisine est la tâche redondante qui finit parfois par peser lourd. Le marché des repas livrés à domicile et des boîtes d'ingrédients à cuisiner comme Goodfood, MissFresh ou Cook it est d'ailleurs en croissance.

Malgré des attentes élevées et des intentions louables, le temps dont on dispose pour cuisiner ne s'est pas étiré.

«On est peut-être en train de se dire que préparer à manger, c'est compliqué, alors que la réalité est autre», estime Stéphanie Côté, nutritionniste.

Revenons à la base: l'idée, rappelle Pasquale Vari, est de bien manger, mais surtout, de passer du temps ensemble et d'échanger. Cette volonté de passer moins de temps à cuisiner n'est pas nouvelle, soutient Stéphanie Côté. Mais comprendre l'intérêt de s'asseoir et de prendre le temps de se retrouver autour d'un repas l'est peut-être plus. «C'est une bonne nouvelle, parce qu'on sait à quel point le repas partagé en famille, mais aussi en bonne compagnie, a des bienfaits sur la santé.»

La nouvelle mouture du Guide alimentaire canadien recommande d'ailleurs de prendre les repas ensemble, «en famille, le plus souvent possible».

Des études ont en effet démontré que le fait de manger en famille permet aux enfants de développer de meilleures habitudes alimentaires et d'avoir une alimentation plus diversifiée. D'un point de vue psychologique, partager un repas permet aussi de tisser des liens ou de les resserrer. Dans la mesure, évidemment, où l'on ferme le téléviseur et l'on garde les appareils électroniques loin de la table. Et pour être rassembleur, le repas n'a pas besoin d'être compliqué.

Les nutritionnistes prodiguent des conseils pour bien manger rapidement depuis des années, fait valoir Stéphanie Côté. «Parfois, on pense que la pizza surgelée va nous aider à gagner du temps, mais il faut la faire cuire 20 minutes et compléter avec une salade pour avoir un repas équilibré. C'est aussi rapide de préparer un saumon, un poulet ou d'ouvrir une boîte de pois chiches.»

Et ce qui vaut pour les soirs de semaine vaut aussi pour les amis. «Je dis toujours, plus c'est simple, meilleur c'est, lance l'enseignant de l'ITHQ. Mettre plusieurs entrées sur la table comme on le fait dans plusieurs cultures, c'est une façon très conviviale de manger.»

Par exemple, le repas «lego», qui consiste à déposer les ingrédients sur la table en pièces détachées et à refiler aux autres le plaisir de les assembler. La formule est simple : une protéine avec une céréale et des légumes et fruits. Un saumon fumé, par exemple, accompagné d'une variété de craquelins ou de pains, de crudités et de quelques condiments, se compose rapidement et fait un repas équilibré, suggère Stéphanie Côté. Rassemblez des tomates tranchées en éventail autour de thon en conserve, ajoutez quelques olives, des tranches de pain et vous avez une salade nourrissante, propose encore Pasquale Vari.

«Ce ne sont pas des recettes, mais des repas composés au moins avec des aliments de base très peu transformés», souligne la nutritionniste. En ayant sous la main des ingrédients de base, on peut facilement les décliner de différentes façons: en salades, sandwichs, croque-monsieur, burritos, tacos, bols de type poké, pizza maison...

Des aliments dépanneurs