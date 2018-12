Temps des Fêtes: manger sans danger

POUR UN REPAS SANS STRESS... NI ALLERGÈNES

«Oui, c'est une période où il y a plus d'anxiété», affirme la directrice des communications d'Allergies Québec, Dominique Seigneur, mère d'une fille de 9 ans qui est allergique aux oeufs, aux arachides et aux produits laitiers. Elle est aussi l'auteure du livre Allergique et gourmand. «On aura beau prendre toutes les précautions, il y a toujours un petit risque quand on sort de chez nous. Mais il est possible de se retrouver autour d'un bon plat en famille de façon sécuritaire», soutient-elle.

«Les gens sont de plus en plus conscients des allergies des personnes autour d'eux, parce que c'est de plus en plus présent. Alors, ils veulent faire des efforts, mais parfois, c'est maladroit», observe pour sa part la fondatrice de la boulangerie-pâtisserie Bonbon Collections, Thao Nguyen, dont les produits sont sans gluten, sans les 10 allergènes prioritaires et véganes. Sa plus jeune fille de 3 ans est allergique au soya et aux produits laitiers, alors que son aînée a une intolérance aux légumineuses et aux produits laitiers.

Il est toutefois possible de recevoir durant les Fêtes des enfants ou des adultes aux prises avec des allergies alimentaires sans en faire tout un plat. Voici quelques conseils pour rendre la soirée agréable pour tous.

Communiquer

En plus de s'informer sur le ou les aliments ciblés par un membre de la famille, «il faut se renseigner si la personne a une intolérance alimentaire ou une allergie alimentaire. En s'informant, ça montre aussi que vous vous intéressez à la personne, ce qui la mettra à l'aise», signale Thao Nguyen. Car ces familles ne voudront pas forcément crier sur les toits qu'elles ont des allergies. Si on reçoit une personne allergique aux produits laitiers, par exemple, cuisiner un plat sans produits laitiers n'est pas suffisant si l'environnement est contaminé, souligne-t-elle. Sans oublier que les produits laitiers se cachent dans pratiquement tous les aliments transformés. «Apporter son propre plat, ça peut paraître étrange au départ», note Dominique Seigneur, mais quand il y a un risque pour sa santé, c'est une bonne solution, soutient-elle.

Organiser un potluck

«Une grosse tendance qui nous sauve et qui marche vraiment bien, c'est de faire un potluck où tout le monde amène un plat», dit Thao Nguyen. L'avantage: «Comme la personne qui a des allergies n'est pas la seule à amener son plat, ça l'inclut dans l'activité de groupe», explique-t-elle. L'organisateur de l'événement s'arrange aussi pour connaître le plat des autres afin d'en faire part à la personne qui a des allergies ou dont les enfants ont des allergies.

«La dernière chose qu'on veut, c'est d'être un poids pour la personne qui nous invite. Je m'arrange pour préparer une entrée, mais souvent, j'apporte le dessert.»

Attention, si on organise un potluck, ou repas-partage, on veille à séparer les plats sans les allergènes ciblés sur une table différente, histoire d'éviter la contamination croisée. (Par exemple, si deux trempettes se trouvent côte à côte et qu'on utilise la même cuillère pour les deux, on vient de contaminer la trempette de la personne allergique.)

Autre astuce: on invite la personne avec des allergies à se servir en premier. Même si elle ne mangera pas tout de suite, elle pourra garnir son assiette, ce qui diminuera le risque de contamination croisée. «C'est la hantise des personnes allergiques!», lance Thao Nguyen.

Accepter un coup de main

Dominique Seigneur encourage les personnes avec des allergies alimentaires à participer à la préparation du repas. « On peut demander à la personne qui reçoit: ‟Qu'est-ce que tu dirais si je t'aidais à faire un plat ou deux qui vont être sécuritaires pour moi et que les autres vont pouvoir en bénéficier aussi?"» Car la liste des ingrédients des produits n'est pas toujours évidente à décortiquer quand on n'a pas d'allergie, tout comme bien comprendre la notion d'environnement contaminé. Acheter un produit sans gluten dans une boulangerie traditionnelle, par exemple, ne conviendra pas aux personnes coeliaques.

Katrine Paradis, cofondatrice du site culinaire K pour Katrine, dont la fille de 20 ans est allergique aux produits laitiers et aux fruits de mer, considère aussi que de participer à la cuisine pour aider l'hôte est une bonne idée. Car recevoir des gens qui ont des allergies alimentaires peut être stressant pour l'hôte. «Quand je sens que les gens qui vont nous recevoir sont très stressés, je dis que j'apporte le dessert. Je trouve que ça vaut la peine d'offrir à la personne d'apporter la partie la plus difficile par rapport aux allergies», observe-t-elle.

Faire vérifier sa recette

Si on prépare un menu traditionnel, on n'hésite pas à envoyer la recette ou le menu à la personne qui a des allergies ou dont les enfants ont des allergies, suggère Katrine Paradis. On peut aussi prendre en photo la liste d'ingrédients d'un produit lorsqu'on est à l'épicerie et l'envoyer à la personne concernée pour la faire vérifier. Car tout le monde ne sait pas qu'il peut y avoir des produits laitiers dans du bouillon, que l'orge contient du gluten et que les personnes allergiques au poisson devraient éviter la sauce Worcestershire (certaines marques étant faites avec de la pâte d'anchois).