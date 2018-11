Ce soir, on mange des céréales

La journée a été longue. Et il n'y a rien de très inspirant au frigo. Soudain, le pain tranché, le beurre d'arachides et les boîtes de céréales nous font de l'oeil. C'est décidé: on se bricole un déjeuner pour le souper. Une pause dans le brouhaha du quotidien à savourer sans culpabilité.

LE BONHEUR DES DÉJEUNERS-SOUPERS

Nancy Bordeleau dirige un site internet où elle partage des recettes et des coups de coeur culinaires. Bol de quinoa aux légumes grillés, champignons farcis au chèvre, raviolis faits maison... la mère de trois adolescents se passionne pour la cuisine. Certains soirs, toutefois, elle change le menu: déjeuner pour tout le monde!

«Je regarde les enfants et je leur dis que j'avais quelque chose de prévu, mais que non, ça ne me tente pas, résume-t-elle. Tout le monde se fait ce qu'il veut. Ça se termine avec des céréales ou des toasts au beurre de peanuts, et c'est correct! Parce que, non, ce n'est pas vrai qu'on a toujours le goût de manger un étagé de légumes bios rôtis pendant la pleine lune!»

Dans les textes qu'elle publie sur le site Cinq fourchettes, Nancy Bordeleau ne s'en cache pas: pour préserver le plaisir de cuisiner, il faut savoir s'accorder des pauses de temps à autre. Et l'option réconfortante du déjeuner plaît à toute sa famille.

«Ces soirs-là, mon plus jeune fils va se lancer dans une création culinaire. Il va se faire quelque chose à son goût. Mon plus vieux, lui, c'est instantané: ça finit en bol de céréales. Ma fille va se faire quelque chose au vol, comme moi. Il n'y en a pas de stress», explique la mère de famille. Elle raconte du même coup qu'un déjeuner-souper idéal, pour elle, c'est une assiette de rôties au beurre d'arachides avec un oeuf miroir à côté. Point.

Un repas décomplexé qui plaît à plusieurs. Chez Marja Monette, auteure du blogue La parfaite maman imparfaite, on organise des «déjeuners-soupers» à la fin de journées particulièrement chargées. «Il y a des soirs où l'on se sent coupable. On se dit qu'on ne peut pas faire manger un bol de céréales à nos enfants. Ben non! On a trop tendance à s'autoflageller. On ne fait pas ça sept jours sur sept, quand même. On s'offre juste un petit bonheur!»

Sur la table, Marja dispose alors toutes sortes d'aliments, comme elle le ferait le matin: des croissants, des morceaux de fromage, des fruits coupés... Tout le monde pige dans les assiettes. «Le matin, on mange toujours super vite notre déjeuner. Là, c'est comme si on avait enfin le temps d'en profiter!», lance-t-elle.

Une fête

L'idée de manger un déjeuner à l'heure du souper allège l'atmosphère, soulignent les deux femmes. «Il y a comme une pression qu'on a constamment tous les jours et qui se tasse, on dirait, constate Nancy. Ça coupe la semaine!»

L'entrepreneure ajoute que, même si les devoirs sont toujours à l'horaire pour ses adolescents, il s'installe ces soirées-là une «ambiance de dimanche matin». «Ce qui est encore meilleur, c'est de manger notre déjeuner ensemble, devant la télévision! détaille-t-elle en riant. On prend chacun notre assiette, on se fait "crounch" dans les oreilles, et on regarde une mauvaise émission à la télé. Il n'y en a pas de problème!»