TRUCS POUR RÉDUIRE SA FACTURE D'ÉPICERIE

Comment faire plus avec moins? C'est la question que plusieurs se posent, par nécessité ou par choix. Il y a toutefois moyen de bien manger avec un budget serré, comme le démontrent ces conseils et astuces de consommatrices averties.

Savoir ce qu'on mange (et à quel prix)

Après l'accident de travail de son mari, Jessica Laflamme, alors en congé de maternité, a fait face à la nécessité de faire vivre sa famille avec un seul salaire réduit de moitié. «J'ai réalisé que manger me coûtait vraiment cher», raconte cette maman de trois jeunes enfants. Elle s'est donc mise à tenir un registre serré de ses dépenses. Les aubaines, elle s'y connaît! Chaque semaine, elle les recense d'ailleurs sur son site, L'ÉcoFam.

«Il faut commencer par connaître le prix des aliments qu'on a l'habitude de cuisiner. Moi, j'achète souvent des filets de porc. Au plein prix, on peut aller jusqu'à 7 $ la livre. Quand on les prend en rabais, ils sont à 2,99 $.»

S'éduquer à cuisiner

Pour réduire ses dépenses, Béatrice Bernard-Poulin a développé différentes stratégies qu'elle expose dans son livre Vivre mieux avec moins et sur son blogue Béatrice (anciennement Eille la cheap!). Pour s'encourager à manger à la maison, la jeune femme se fixe des règles: les soupers de semaine ne doivent pas prendre plus de 30 minutes à préparer; les lunchs, 15 minutes au maximum. On ne s'en sort pas: pour réduire sa facture d'épicerie, il faut cuisiner, estime Olga Cherezova, de l'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) de l'Est de Montréal. D'ailleurs, en doublant ou triplant une recette par semaine, on se retrouve rapidement avec une belle variété de plats au congélateur pour ces moments où on irait au resto, on se ferait livrer un repas ou on achèterait du prêt-à-manger.

Réduire sa consommation de viande

La viande est la plus grosse dépense à l'épicerie: 19 % du budget y est consacré, comparativement à 16 % pour les fruits et légumes, 15 % pour les produits laitiers et 11 % pour les produits de boulangerie *. Les légumineuses et le tofu sont des substituts économiques qui valent la peine d'être intégrés au menu. On peut également les utiliser pour étirer ses portions de viande. Dans un pâté chinois ou une sauce bolognaise, quelques lentilles et du tofu émietté passeront inaperçus.

* Source: Bottin consommation et distribution alimentaires en chiffres, sondage réalisé pour le MAPAQ, octobre 2017

Devenir chasseur d'aubaines

Les rabais annoncés ne sont pas toujours intéressants, prévient Olga Cherezova, de l'association coopérative d'économie familiale (ACEF) de l'Est de Montréal. Faire la liste des aliments qu'on mange régulièrement et du prix qu'il nous paraît raisonnable de payer pour leur achat devient une base de comparaison pour évaluer les rabais.

Les épiciers sont tenus d'indiquer le rapport prix/poids. Comparez les prix par unité de mesure (au millilitre ou au kilo), car un article peut être moins cher au total, mais proportionnellement plus cher au poids.

Magasiner son épicier

Même en solde, un produit peut coûter plus cher dans une épicerie qu'au prix courant ailleurs. Sachez quels magasins offrent les meilleurs prix de la semaine ou de bons rabais en général. Certains, comme Maxi & Cie, «accotent» le prix de la plupart des concurrents. Les marques maison offrent également des produits qui, à qualité équivalente, sont de 20 à 30 % moins chers que les grandes marques.