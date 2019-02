Café Structure: au quart de tour

Avec un nom comme Structure, la maison de torréfaction de Mathieu Carrier, Jérôme Grenier-Desbiens et Marco Dieckmann aurait été mal avisée de nous présenter un premier café tout déglingué!

Aussi la nouvelle adresse de la rue McGill est-elle droite comme un i, signature de l'architecte Henri Cleinge.

Le bar à café reprend la forme du logo de Structure, qui elle-même évoque la volute du violon (Mathieu était luthier, dans une autre vie). Le mobilier a été conçu par Kastella.

Sur les tablettes qui traversent les murs, on trouve quelques accessoires de café bien choisis et des livres provenant de la Librairie Saint-Henri.

«Anthony Benda, le propriétaire de la librairie, achète notre café pour son restaurant Cordova. Nous prenons ses livres!», déclare Jérôme.

À boire et manger, on fait dans la simplicité: café au quart de tour, viennoiseries de la boulangerie Automne et pâtisseries de Bouffe Dave Plant.

460, rue McGill, Montréal

https://structurecoffeeroasters.com/#