Fanfare: sans tambour ni trompette

Fanfare est une boulangerie-resto ouverte par le chef Julien Laporte et le boulanger Lilian Gourbin.

Le premier a travaillé dans les cuisines du Petit Extra et du Lion d'or pendant neuf années, les deux dernières à titre de chef. Il décrit son partenaire, Lilian, comme un «petit prodige du pain, presque autodidacte».

Les copains rêvaient d'ouvrir quelque chose ensemble. Ça a donné un lieu où on peut prendre un café et un croissant à 7 h 30, bruncher les samedi et dimanche, manger un repas complet (dont plusieurs options végétariennes et véganes) les midis de semaine, faire la pause vers 15 h avec une pâtisserie, puis ramasser sa baguette en fin de journée.

On annonce un permis d'alcool, une terrasse et un menu du soir à compter du printemps. Et pourquoi «Fanfare»? «Parce qu'on est tous les deux férus de musique et on aime beaucoup les fanfares d'Europe de l'Est. Dans les partys, ça nous fait sauter partout! On est des travailleurs, mais on est aussi des bons vivants!», révèle Julien.

751, rue Jarry Est, Montréal

