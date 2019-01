Semaine de la poutine: passion poutine

L'événement, qui en est à sa 7e édition, est l'occasion de déguster des versions créatives et souvent surprenantes du mets dans des centaines de restaurants, à Montréal, mais aussi un peu partout au Québec et même à Toronto, Winnipeg et Regina.

Le public est appelé à voter en ligne pour sa proposition favorite.

Nouveauté cette année: l'événement redonne au suivant en versant 1 $ par poutine vendue à l'organisme Anorexie et boulimie Québec.

Du 1er au 7 février.

https://www.lapoutineweek.com/