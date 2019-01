Gratins réconfortants

SOPHIE OUIMET, MARTIN CHAMBERLAND

La Presse Qu'on se le dise, il n'y a pas grand-chose de plus réconfortant qu'un bon gratin, surtout quand on rentre après avoir joué dans la neige, les joues rougies par le froid !

Des plats chauds rassembleurs

« Le gratin, tout le monde va aimer ça. C'est attirant, ça plaît à toute la famille », lance Adèle Prud'homme, copropriétaire avec Ségué Lepage du Comptoir Sainte-Cécile, à deux pas du marché Jean-Talon. Dans le petit restaurant qui fait aussi office d'épicerie, on offre déjà plusieurs mets de ce type dans la section prêt-à-manger. Et ça marche fort ! Même si on le connaît dauphinois, le gratin peut se décliner de toutes les façons. Il s'agit de glisser un plat au four, rempli des ingrédients de notre choix, qu'on fait ensuite gratiner. Adèle Prud'homme a accepté de nous cuisiner trois gratins qui se préparent et se transportent facilement, que ce soit pour un souper entre amis ou un week-end au chalet. « Dans les recettes, toutes les premières étapes peuvent être faites d'avance, donc ça peut être pratique », souligne-t-elle. Alors que certains gratins sont assez consistants pour servir de plats principaux, d'autres font de bons accompagnements. « Ils peuvent compléter des plats comme un poulet rôti ou un poisson, par exemple... C'est juste une façon de faire un repas rapide, d'avoir l'à-côté déjà prêt », poursuit Adèle. Puisque ce sont des plats assez riches, elle aime bien y ajouter de la fraîcheur : de la roquette, des herbes, du basilic, de la ciboulette, ou juste un peu de croquant, comme des croûtons. « Il s'agit juste de casser un peu le costaud de ce genre de plat-là », résume-t-elle. C'est dans cet esprit qu'elle nous a concocté un gratin à la viande (courge spaghetti et bolognaise), un autre végétarien (orge et légumes croquants) et un accompagnement (chou-fleur et anchois). À vos fours !

Agrandir Courge spaghetti à la bolognaise photo Martin Chamberland, archives la presse

Courge spaghetti à la bolognaise

De la courge spaghetti, une sauce bolognaise et du fromage, tous les ingrédients y sont pour faire de ce gratin un repas chaud et complet. Courge spaghetti bolognaise gratinée au cheddar fumé, crème sure au basilic et oignons verts Recette d'Adèle Prud'homme, du Comptoir Sainte-Cécile Pour 4 personnes Ingrédients 1 courge spaghetti d'environ 850 g 760 g de sauce bolognaise maison ou du marché 200 g de cheddar fumé Cows Creamery Pour la crème sure au basilic 250 g de crème sure 6 feuilles de basilic ciselées 1 petit oignon vert ciselé Filet d'huile d'olive Le jus de 1 lime Sel et poivre, au goût Préparation 1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Tailler la courge en deux, puis retirer les pépins. Saler, poivrer et déposer sur une plaque, chair vers le bas. Cuire environ 40 minutes ou jusqu'à ce que la chair se défasse à la fourchette. 2. Retirer toute la chair de la courge et déposer dans un plat allant au four. Garnir de la bolognaise, puis du cheddar. 3. Cuire au four 35 minutes. 4. Pour la crème sure au basilic, mélanger tous les ingrédients, puis servir en accompagnement.

Agrandir Orge et légumes croquants photo Martin Chamberland, archives la presse

Orge et légumes croquants

Un gratin végétarien pour accompagner une pièce de poisson... ou juste pour manger végé, tout simplement ! Gratin d'orge aux légumes croquants, au 1608, à la tomate et au thym Recette d'Adèle Prud'homme, du Comptoir Sainte-Cécile Pour 4 personnes Ingrédients Filet d'huile d'olive 65 g d'oignon ciselé 1 gousse d'ail hachée 75 g de céleri en dés 115 g de céleri-rave en dés 125 g de carottes en dés 25 g de beurre 175 g d'orge rincé 700 ml de bouillon de légumes 525 g de coulis de tomate 20 g de sucre 1 pincée de piment chili 1 pincée de paprika fumé 1 branche de thym Sel et poivre, au goût 200 g de fromage 1608 râpé Préparation 1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). 2. Dans une grande casserole, faire suer l'oignon, l'ail, le céleri, le céleri-rave et les carottes dans l'huile d'olive quelques minutes. Les légumes doivent rester croquants. Mettre les légumes dans un bol et réserver. 3. Dans la même casserole, faire dorer l'orge dans le beurre et ajouter le bouillon de légumes, le coulis de tomate, le sucre, le chili, le paprika, le thym, le sel et le poivre. Laisser mijoter doucement jusqu'à ce que l'orge soit tendre (environ 25 minutes). Remettre les légumes dans le mélange d'orge. 4. Disposer dans un plat allant au four, garnir du 1608. 5. Cuire 35 minutes.

Agrandir Chou-fleur et anchois Photo Martin Chamberland, archives la presse

Chou-fleur et anchois

Ce gratin fait un complément riche et chaleureux à un plat principal. Aussi, il ira de pair avec un vin mousseux. Chou-fleur gratiné au parmesan, anchois et citron, garni de roquette et de croûtons Recette d'Adèle Prud'homme, du Comptoir Sainte-Cécile Pour 4 personnes Ingrédients 900 g de chou-fleur en grosses fleurettes (l'équivalent de 1 gros chou-fleur) Filet d'huile de canola Sel et poivre, au goût 160 g d'anchois blancs marinés, taillés en 4 Le zeste de 1/2 citron Quelques feuilles de thym 120 g de parmesan râpé Pour la roquette 2 grosses poignées de roquette Filet d'huile d'olive Filet de vinaigre de xérès Sel et poivre, au goût Pour la béchamel 500 ml de lait 30 g de beurre 30 g de farine 1 pincée de cayenne Sel et poivre, au goût Pour les croûtons 3 tranches de pain de campagne taillées en petits dés 90 g de beurre Sel et poivre, au goût Préparation 1. Faire fondre le beurre dans une petite poêle, ajouter les dés de pain et cuire les croûtons à feu doux en remuant fréquemment. Assaisonner. Quand les croûtons sont dorés, verser dans un petit tamis et refroidir. 2. Préchauffer le four à « Broil ». Déposer le chou-fleur sur une plaque, le badigeonner d'huile de canola, de sel et de poivre. Cuire 10 minutes sur la grille du haut. Réduire la température du four à 230 °C (450 °F). 3. Pour la béchamel, mettre le lait à chauffer dans une petite casserole avec le sel, le poivre et le cayenne. Dans une autre petite casserole, faire fondre le beurre, y ajouter la farine et y verser le lait chaud en fouettant vigoureusement. Cuire 8 minutes. 4. Transférer le chou-fleur dans un plat allant au four, garnir des anchois, du zeste de citron, des feuilles de thym, de la béchamel et du parmesan. 5. Enfourner 15 minutes. 6. Mélanger la roquette avec ses assaisonnements. Déposer la roquette et les croûtons sur le chou-fleur.

Agrandir La Clos des Demoiselles du domaine J. Laurens ira à merveille avec le gratin de chou-fleur au parmesan. Photo fournie par la SAQ

Accord gratin bulles