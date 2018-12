Faro arrive à Montréal

Les Brûleries Faro font leur petit bonhomme de chemin depuis 1982. Et voilà que l'entreprise de Sherbrooke vient d'ouvrir un premier café à Montréal, équipé d'un rutilant Modbar (cafetières espresso dissimulées).

Ici, on met de l'avant les torréfactions dites «limitées», pour amateurs de cafés de terroir. Mais on peut également acheter des grains pour emporter, issus de tout le spectre possible de la cuisson, du blond au très noir.

Viennoiseries, pâtisseries, quiches, sandwichs et salades de divers fournisseurs sont au menu, pour les étudiants et travailleurs du coin souhaitant casser la croûte.

Parallèlement, Faro lance la série Découvertes du chef, avec Danny St Pierre. Liscio est un mélange de trois origines (Costa Rica, Tanzanie, Inde), tandis que Waykan est un café provenant du Guatemala, à la torréfaction plus légère.

On trouve ces deux «éditions spéciales» dans plusieurs épiceries, dont les supermarchés Metro.

1440, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

https://bruleriesfaro.com/