Une maison en pain d'épices pour attendre Noël

L'ARCHITECTE EN PAIN D'ÉPICES

Quarante? Cinquante? Plus encore? Jean Cantin a perdu le compte au fil des ans. Il avait 8 ans, «peut-être 10», quand il a fabriqué sa première maison en biscuits pour Noël. Il en a 69 aujourd'hui. «Je n'oserais pas dire que j'en ai fait chaque année... Il y a eu quelques exceptions, mais pas beaucoup!», lance-t-il en relevant la tête, satisfait de son bilan de pâtissier amateur.

Ce matin-là, le temps est gris et mouillé, Noël est encore bien loin, mais il règne déjà une ambiance des Fêtes chez les Cantin. La radio diffuse de vieux classiques qu'on ne se permet généralement qu'en décembre. La table est recouverte de bonbons, des rouges et des verts, des brillants, petites bombes de sucre qui commencent à produire un effet certain sur Pavel (12 ans), Mirko (10 ans) et Harold-Philippe (bientôt 3 ans). Les trois cousins tournent autour de la table en riant de plus en plus fort. Ils ont les joues rouges. L'oeil brillant. Jean Cantin les rappelle doucement à l'ordre. «Les garçons, faites attention! Il faut que ce soit beau.» Devant lui, objet de fierté, repose une maison qui sera bientôt entièrement recouverte de biscuits en pain d'épices et de bonbons. Jean Cantin sourit. Il n'a plus 69 ans, plutôt quelque part entre 8 et 10 ans, cet âge où un article du journal local qui expliquait comment construire une maison de bonbons est tombé entre ses mains habiles. «On allait dans la parenté, j'ai décidé de reproduire la maison de la tante qui nous recevait», se rappelle-t-il. On l'a félicité. Alors il a récidivé l'année suivante. Puis encore et encore, presque sans interruption jusqu'à ce jour, pour ses enfants d'abord et ses petits-enfants maintenant.

«On est toujours curieux de voir à quoi ressemblera sa maison», dit son fils Jean-François. Cette année, c'est la demeure de sa fille Geneviève qu'il a reproduite, un modèle pas si simple, inspiré des chalets alpins, avec cheminée, balcon et escalier extérieur, rien de moins. Fidèle à son habitude, Jean Cantin a préparé la structure de sa maison en carton épais, solide, plutôt qu'en biscuits. C'est plus résistant, et plus facile d'assembler du carton que des biscuits dont la taille varie à la cuisson, explique-t-il. Et d'un grand format. Elle est au moins deux, si ce n'est trois fois plus grande que celles qui sont proposées dans les kits en boîte. Le toit est recouvert de tuiles en biscuits tandis que les murs sont tapissés de meringue sur laquelle on colle directement les bonbons et les personnages en pain d'épices.

Jean Cantin a un faible pour les bonbons emballés, surtout les pères Noël en chocolat aux couleurs vives, qui ne risquent pas de s'assécher. «Il ne faut pas juste que ce soit beau, il faut que ce soit bon!», précise-t-il.