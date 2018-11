Thazard: bruncher à l'asiatique

En effet, l'établissement profite depuis l'été dernier de l'expertise de deux nouveaux chefs : Jean-Pierre Rochefort (Kaizen Sushui, Beaver Hall), appuyé par le sous-chef Maxime Goyette-Desjardins (Cinko, Hà).

L'endroit offre depuis peu des brunchs le week-end. Si quelques options plus classiques sont au menu (pain perdu, oeufs bénédictine, bagel au saumon fumé), le restaurant se distingue avec l'introduction de plusieurs plats d'inspiration asiatique, dont un plateau à partager avec kimchi, daïkon et gingembre mariné, beurre maison aux prunes et pain grillé, ou encore une variation matinale autour du sandwich vietnamien banh-mi.

5329, boulevard Saint-Laurent, Montréal

