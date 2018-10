Chef invité: Aaron Langille du restaurant Le Diplomate

Le chef Aaron Langille vous propose une recette simple, mais qui allie à merveille «une tonne de saveurs et de textures» et qu'il sert à beaucoup de clients à son restaurant Le Diplomate, rue Beaubien Est, à Montréal: les épinards au chorizo.

Son parcours

«J'ai passé la plus grande partie de ma carrière à Montréal, notamment à L'Express, en 2004, puis au Club Chasse et Pêche, chez X.O. et aux Trois petits bouchons. Mais j'ai aussi travaillé à Barcelone, chez Comerç 24, puis j'ai passé six mois chez Noma, à Copenhague, en 2010-2011. Avant Le Diplomate, j'étais chef au Café Sardine et à l'Orange Rouge, dans le Quartier chinois.»

Ses débuts

«Quand j'étais petit, je me souviens d'avoir toujours mélangé les saveurs de manière créative, souvent avec des résultats terribles. Ma mère me laissait tout prendre dans le garde-manger et me permettait d'utiliser une casserole... À l'université, j'ai eu cinq emplois, dont un en cuisine. J'y ai eu du succès, alors c'était logique de poursuivre dans cette voie après mes études.»

Sa cuisine préférée

«La nourriture chinoise est incroyable. Il y a tellement de variantes régionales que je ne pourrai jamais tout explorer!»

Son meilleur repas à vie

«Cela peut sembler cliché, mais mon premier repas au Noma a changé ma façon de voir la nourriture. En 2008, tout le monde suivait ce qui se passait en Espagne, où se réinventait la gastronomie mondiale. Quand je suis arrivé chez Noma, j'ai compris à quel point c'était important de cuisiner les ingrédients les plus frais, et je me suis demandé pourquoi nous ne faisions pas cela ici. Noma a prouvé que c'était possible même dans un climat froid, si on est prêt à travailler assez fort.»

Recette: Chorizo aux épinards

«Pour cette recette, j'utilise les épinards de Malabar et les épinards d'Okinawa. Je vous recommande fortement d'utiliser une verdure bien charnue qui ne tombera pas trop vite dans la poêle. On trouve les épinards de Malabar dans les épiceries asiatiques, où ils sont parfois appelés mong toi (en vietnamien) et saan choy ou shan tsoi (en chinois). J'achète mon chorizo bien gras et savoureux chez Aliments Viens, sur le boulevard Saint-Laurent. Vous verrez, malgré sa simplicité, ce plat d'inspiration asiatique met vraiment en valeur la saveur des ingrédients.»